"Een jaar klant met variabel tarief? Daarna wordt vaak een duurder contract voorgesteld": hoe vind je jouw ideale energieleverancier?

GELDWIJZER. Vergelijk jouw maandelijk­se uitgaven met die van andere Vlamingen

Iedere maand spenderen Vlamingen gemiddeld 1128,6 euro in de supermarkt. Voor alle kosten die met wonen te maken hebben - van energierekening tot huur of hypotheekafbetaling -betalen we gemiddeld 953,6 euro per maand. Dat blijkt uit een bevraging van HLN*. Hoe verhouden jouw onkosten zich ten opzichte van die van anderen? In onze Geldwijzer kan je jouw maandelijkse uitgaven vergelijken met die van vergelijkbare Vlaamse huishoudens.

20 september