Een internetabonnement heb je al vanaf 24,95 euro per maand: wanneer stap je best over?

MijntelcoNu we weer meer op kantoor werken, daalt ons internetverbruik thuis, door het wegvallen van thuiswerk. Is dat een reden om je internetbundel aan te passen? Waar moet je op letten? En hoeveel kan je besparen? Mijntelco.be legt uit.

Na twee jaar thuiswerken hervat het ‘normale’ werkleven zich stilaan. Telewerken betekende automatisch meer internetgebruik thuis, waardoor een bundel met onbeperkt internet geen overbodige luxe was. Nu de videovergaderingen plaats ruimen voor afspraken op kantoor, is het ideale moment aangebroken om je internetbundel even onder de loep te nemen. Want heb je nog ongelimiteerd internet nodig nu je minder thuis bent?

Belangrijk is om je eigen gebruikersprofiel of dat van je gezin in kaart te brengen. Waarvoor gebruik je je internetverbinding? Heb je de snelste connectie nodig of is een trager alternatief voldoende? Want wie thuis enkel een internetverbinding gebruikt om te mailen, heeft noch de snelste, noch de meest uitgebreide bundel nodig.

Streamen

Bij elke provider geldt: hoe sneller het internet, hoe duurder. En ja, snel internet is voor bepaalde profielen wel degelijk nodig. Denk aan gezinnen met jonge kinderen die graag Netflix kijken. Als je veel streamt, is een hogere snelheid noodzakelijk. Als je graag in Ultra HD wil streamen op één scherm, is een minimale snelheid van 25 Mbps aangeraden. Houd er wel rekening mee dat wanneer je op verschillende toestellen tegelijk wil streamen, een hogere downloadsnelheid aangewezen is. Daarnaast is ook het verbruik een belangrijk element. Het gegevensverbruik van een film in HD ligt gemiddeld op 2,4 GB per uur.

Vergelijken

Snelheid én verbruiksvolume zijn de twee elementen waar je moet op letten. Dat je wel degelijk kan besparen, verklapt een blik op de prijsvergelijker van Mijntelco. Internet met onbeperkt volume heb je al vanaf 24,95 euro per maand bij edpnet. In dat geval is je downloadsnelheid beperkt tot 20 Mbps. Zo’n abonnement is daardoor vooral geschikt voor sporadisch internetgebruik.

Wil je een downloadsnelheid tot 100 Mbps, dan kan dat bij edpnet vanaf 34,95 euro. Bij Proximus krijg je dezelfde snelheid en onbeperkt volume voor 51,99 euro (exclusief promoties). Telenet biedt onbeperkt internet aan voor 55,10 euro (exclusief promoties), maar daar krijg je wel een downloadsnelheid tot 300 Mbps. Wie kiest voor Orange, krijgt onbeperkt internet met een downloadsnelheid tot 150 Mbps voor 42 euro per maand.

Bekijk ook: Dit zijn momenteel de 10 goedkoopste internetabonnementen.

Telecombundels

Bovenstaande tarieven betaal je voor enkel internet. In veel gevallen is het interessanter om een telecompakket te kiezen, waarbij ook televisie en (mobiele) telefonie zijn inbegrepen.

Of het een slimme besparing kan zijn om over te schakelen naar een andere bundel of operator, is in de eerste plaats afhankelijk van je huidige bundel en tarief. Uit cijfers van telecomregulator BIPT blijkt evenwel dat de Belgische consument niet snel geneigd is om van operator of bundel te veranderen. Nochtans kan het wel degelijk voordeel opleveren, zeker wanneer de operatoren met speciale promoties zwaaien.

Welk pakket past het best bij jouw gebruik? Vergelijk hier de verschillende telecomabonnementen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook op Mijntelco.be

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Mijntelco. Mijntelco.be is een onafhankelijke telecomvergelijker van internet, mobiele tefefonie, televisie en vaste lijn..