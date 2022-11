Een ijslaag van twee millimeter in je diepvries? Dat trekt je energieverbruik zoveel procent op

1. Ontdooi en reinig de diepvries regelmatig

Een ijslaag van twee millimeter trekt het energieverbruik tien procent op. Fabrikanten adviseren om de diepvries één- tot tweemaal per jaar volledig te reinigen. IJsvorming ontstaat vooral in de zomer wanneer warme lucht het toestel bereikt bij een deur die even openstaat. Reinig- en ontdooiwerk in het najaar is bijgevolg meestal aangewezen. Bij de huidige koudere temperaturen, zullen jouw voedingswaren ondertussen minder snel smelten of bederven. Om ijsvorming te vermijden zijn er ook zogenaamde ‘no frost’-toestellen op de markt.