Een hoger loon: hoe haal je het topic aan bij je baas? En welke argumenten bezorgen je succes?

Vraag 1: wat is een tactisch goed moment om een loonsverhoging aan te vragen?

Timing is alles bij de vraag naar een loonsverhoging. De algemene regel is dat je pas na een jaar in dienst voor het eerst om opslag kan vragen en nadien gemiddeld ongeveer een keer per jaar. In die tijd kan je al één en ander presteren.

Heb je net heel wat overuren geklopt of een groot project tot een goed einde gebracht? Maak je binnenkort promotie of heb je een groeitraject afgerond? Surf dan verder op die golf van succes richting de vraag naar wat meer inkomen.

Veel experts zijn het erover eens dat een functioneringsgesprek niet het juiste moment is om het salaris ter sprake te brengen en je daar beter een apart gesprek voor aanvraagt. Als je manager dat ook zo ziet, heb daar dan begrip voor en vraag om een nieuw overleg. Als het gevoel daarentegen nu juist zit, je in een goede flow op het werk zit en het goed gaat met het bedrijf: ga er dan voor.

Vraag 2: hoe vraag je om een loonsverhoging in crisistijd?

De kans bestaat dat je in moeilijke tijden geen loonsverhoging kunt krijgen. De inflatie heeft een enorme impact op de lonen die werkgevers moeten betalen, om nog maar te zwijgen over de prijzen voor verwarming om jou niet in de kou aan het werk te zetten.



Bots je op een 'njet’? Stel je leidinggevende dan voor om samen doelen op te stellen die bij het behalen ervan resulteren in een toekomstige loonsverhoging. Vraag om die afspraken ook op papier te zetten, zodat je dat later zwart op wit kan staven. Sta ook even stil bij de alternatieven voor loon: meer vakantiedagen, een opleiding of extralegale voordelen. Mogelijk staat je werkgever wél open voor zo’n extraatjes.



Vraag 3: welke argumenten kun je aanhalen tijdens een gesprek naar meer inkomen?

Maak een overzicht van waarom je zélf vindt dat je een loonsverhoging verdient, met goed onderbouwde argumenten. Wat heb je het voorbije jaar gepresteerd? Wat zijn je zwakke en sterke punten? Hoe maak je het bedrijf beter en waarom ben je een onmisbare pion in dat geheel?

Heb je meer uren gewerkt dan je collega’s? Laat die uren zien in een logboek. Doe je meer dan je oorspronkelijk gevraagd werd? Laat dan de oorspronkelijke vacature zien en toon dat je veel meer doet dan dat. Tijdens het gesprek maak je ook duidelijk dat een salarisstijging nog meer zal bijdragen aan je motivatie om hard te blijven werken.

Vraag 4: ga je best voor een netto- of een brutobedrag?

Ook al hechten veel mensen vooral belang aan het nettoloon dat maandelijks op hun rekening verschijnt, waarmee ze de rekeningen en het dagelijkse leven kunnen betalen, toch is het brutoloon op zich het belangrijkste bedrag. Dat heeft namelijk ook een impact op je pensioen. Vraag bij een verhoging dus naar meer brutoloon. Een verhoging van bijvoorbeeld 3.000 euro naar 3.300 euro bruto is gangbaar.



Vraag 5: hoeveel verhoging kan je vragen?

Over het algemeen wordt een loonsverhoging van 5 à 10 procent als aanvaardbaar beschouwd. Vraag tijdens het gesprek om iets meer per maand dan je echt voor ogen hebt. Zo creëer je onderhandelingsruimte.

Tip: ga voor het gesprek al even langs bij je ‘soortgenoten’: hoeveel verdienen collega’s binnen jouw bedrijf met een gelijkaardige functie? Op die manier stel je realistische eisen én heb je een stevige poot om op te staan, mocht je leidinggevende je vraag niet ernstig nemen.

