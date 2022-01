“Een halve tot één euro zakgeld per levensjaar is een goed richtbedrag”: zo leer je je kind bewust omgaan me geld

“Van oma krijg ik wél een snoepje.” Waarom zijn grootou­ders liever tegen kleinkinde­ren dan tegen hun eigen kinderen?

De band tussen een grootouder en een kleinkind is best bijzonder. Vraag maar aan K3; zij zingen al jaren dat oma’s aan de top staan. Er zijn dan ook heel wat grootouders die ervan houden om hun oogappel te verwennen. Meer zelfs: vaak gedragen ze zich liever en vergevingsgezinder tegenover hun kleinkind dan hun eigen kinderen. Gezinstherapeut Tim Verleyzen verklaart het fenomeen. “Een recente studie toont aan dat de band tussen oma’s en hun kleinkind zichtbaar is in de hersenen.”

