Een goedkopere internetprovider gevonden? Zo stap je over zonder papierwerk

Vergelijken loont. Dat geldt niet alleen voor mobiele abonnementen, ook voor je internetabonnement kan een overstap verstandig zijn. Zo kan je al snel enkele honderden euro’s per jaar uitsparen.

De keuze van je internetabonnement is afhankelijk van je verbruiksprofiel. Als je geen hoge internetsnelheden nodig hebt, bijvoorbeeld, is het niet verstandig om te betalen voor een abonnement dat net wel hoge snelheden aanbiedt. Dan zoek je best naar een alternatief. Idem wanneer je een abonnementsformule hebt met verschillende diensten, waarvan je er maar één of twee gebruikt.

Easy Switch

Alles begint natuurlijk met het controleren van je huidige contract: hoeveel betaal je en wat krijg je ervoor? Via de vergelijker van Mijntelco kan je de beste provider kiezen volgens jouw noden en verbruik. Controleer goed of je over de juiste internetaansluiting beschikt, bijvoorbeeld wanneer je voor een fiberabonnement kiest. Controleer hier waar fiber nu al beschikbaar is.

Een contract opzeggen kan tegenwoordig makkelijk via de Easy Switch-procedure. Een brief, e-mail of telefoontje naar je nieuwe operator volstaat. Hij is wettelijk verplicht om de opzeg van je oude contract en alle administratieve stappen die daarmee gepaard gaan op zich te nemen.

Opzegkosten

Als je jouw huidige internetabonnement opzegt, zijn er enkele zaken waar je moet op letten: de kleine lettertjes. Controleer altijd de verplichtingen die gepaard gaan met je huidige contract, zoals eventuele opzegkosten wanneer je het contract vroegtijdig beëindigt.

Vanaf zes maanden heb je als consument het recht om je contract kosteloos te beëindigen. Dat mag ook na een prijsverhoging (inclusief indexering). Zeg je je contract vroeger op, dan betaal je een verbrekingsvergoeding. Het bedrag komt neer op de resterende contractmaanden tot de termijn van zes maanden. Beëindig je jouw contract bijvoorbeeld na twee maanden, dan betaal je een verbrekingsvergoeding van vier maanden.

Koppelverkopen vormen mogelijk een addertje onder het gras. Heel wat operatoren bieden tegenwoordig een gratis toestel aan, zoals een smartphone of tablet, bij een abonnement. Zeg je dat abonnement vroegtijdig op, dan moet je de restwaarde van het toestel betalen. Dat kan tot enkele honderden euro’s oplopen. Lees hier welke valkuilen er nog zijn bij een koppelverkoop.

Termijnen

Een belangrijke tip: wacht met het opzeggen van je huidige contract tot je nieuwe operator de activatiedatum van je nieuwe diensten heeft bevestigd. Zo vermijd je dat je zonder internet komt te zitten tijdens je overstap. Operatoren krijgen tot zes weken de tijd om je van nieuwe internetdiensten te voorzien. De gemiddelde wachttijd ligt rond de twee weken.

