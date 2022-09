"Een extra verificatie is niet altijd nodig": dit riskeer je wanneer je kredietkaart gestolen wordt

Spaargids.beEen betaalkaart kwijtspelen kan je heel wat stress bezorgen. Zeker als het een kredietkaart is, houd je best je hart vast. Heel wat belangrijke info is immers direct op je kaart te vinden. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat een dief je kaart -zelfs zonder pincode- kan gebruiken. Wat zijn nu precies de risico’s en wat moet je absoluut doen wanneer je je kredietkaart verliest? Spaargids.be zocht het voor je uit.

Bent je je kredietkaart kwijt, bel dan onmiddellijk Card Stop op het nummer +32 78 170 170. Licht meteen ook je bank in. “De kaart wordt dan meteen geblokkeerd, zodat er geen transacties meer mogelijk zijn”, zegt Isabelle Marchand van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector.

Verificatiecode

Om misbruik zo veel mogelijk te voorkomen voor je verloren of gestolen kaart wordt geblokkeerd, is een bijkomende veiligheid voorzien: de klantenauthentificatie. Het gaat om de verificatiecode die je moet intikken in je bank-app of kaartlezer wanneer je een betaling uitvoert. Ook herkenning via vingerafdruk of gezichts- en spraakherkenning zijn mogelijk. Sinds 2019 is die klantenauthentificatie een vereiste voor de veiligheid van betaaldiensten in de Europese Economische Ruimte.

Quote Alleen het krediet­kaart­num­mer en de CVC-code – te vinden op de achterkant van de kaart – zijn bij een betaling in principe niet langer voldoende Isabelle Marchand, Febelfin

“Alleen het kredietkaartnummer en de CVC-code – te vinden op de achterkant van de kaart – zijn bij een betaling in principe niet langer voldoende”, legt Isabelle Marchand uit. “De wetgeving voorziet wel in uitzonderingen om het juiste evenwicht te vinden tussen veiligheid en klantenbeleving. Het klopt dus dat zo’n klantenauthentificatie soms niet nodig is. Zo bestaan er uitzonderingen voor online transacties voor kleine bedragen.” Meestal gaat het om betalingen bij bedragen onder de 30 euro. “Het is de handelaar die de verantwoordelijkheid draagt als hij geen klantenauthentificatie vraagt.”

Mijnkaart.be

“Loopt er toch iets mis, dan kan de klant zijn bank of mijnkaart.be contacteren om een ongeautoriseerde transactie te melden.” Op mijnkaart.be vind je heel wat info over bankkaarten. Opgelet: niet alle banken hebben een samenwerkingsakkoord met deze website. Extra controle is er niet echt. “Wel kan een klant bij de meeste banken eenvoudig zelf limieten bepalen via de app of de online bankomgeving”, besluit Isabelle Marchand.

