Een eigen zwembad in de tuin: drie opties om daarvoor te lenen uitgespit

Buurtwin­kel gemiddeld 21% duurder dan klassieke supermarkt, al geldt dat niet voor elk product

Spring jij regelmatig even binnen in een kleine express-supermarkt? Makkelijk is het zeker, maar je moet er wel dieper in de geldbuidel tasten. Onze journalist vulde haar winkelkar bij Delhaize Shop & Go en Carrefour Express en vergeleek die met exact dezelfde artikelen bij AD Delhaize en Carrefour Market. Wat bleek? Voor sommige producten betaal je zo’n 22 procent meer in een buurtwinkel, bij een andere producten betaalde je niet meer dan de gewone prijs. Een overzicht.