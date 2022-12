Een (eerste) zichtrekening voor je kind: dit moet je als ouder absoluut weten

Zowat elke in België gevestigde bank biedt de mogelijkheid om een zichtrekening voor kinderen en jongeren te openen. Meestal gaat het om een gratis rekening.



Op wiens naam?

Als ouder of voogd heb je twee mogelijkheden als je van plan bent een rekening voor je kind te openen. Ofwel open je de rekening op je eigen naam, ofwel op naam van je kind.



Op jouw naam

Kies je voor een zichtrekening op jouw naam, dan kan je als ouder of voogd je kind een volmacht geven. Het laat je toe zelf te bepalen wanneer je het geld op de rekening ter beschikking stelt voor je kind. Je kan het geld op de rekening echter ook gebruiken voor eigen uitgaven.

Op naam van je kind

Staat de rekening op naam van uw kind, dan zijn er meer beperkingen. Alle uitgaven die je als ouder doet, moeten in het belang van je kind zijn. Is er twijfel of wens je een grote som van die rekening halen, dan vraag je best de toestemming van de vrederechter.



Bankkaart en verrichtingen

Staat de rekening op naam van je kind, dan kan je zoon of dochter vanaf een bepaalde leeftijd de rekening checken en er verrichtingen mee doen. Vanaf diezelfde leeftijd kan je kind een debetkaart aanvragen, daarmee betalen of via de app van de bank transacties uitvoeren.

Wel moet je als ouder daarvoor de toestemming hebben gegeven. Doorgaans is die toestemming nodig vóór het kind achttien jaar is. In bepaalde gevallen kan een kind vanaf zestien jaar, binnen bepaalde limieten, zelf een kaart aanvragen, tenzij de ouders of voogd dat niet toelaten.

De leeftijd om verrichtingen te mogen doen, varieert van bank tot bank. Bij sommige banken is dat vanaf tien jaar (onder meer Argenta en ING), bij andere vanaf elf jaar (bijvoorbeeld KBC) en bij nog andere vanaf twaalf jaar (bijvoorbeeld BNP Paribas Fortis).



Als ouder of wettelijke vertegenwoordiger blijf je evenwel juridisch aansprakelijk. Jij bent volgens de wet de beheerder van de goederen van de minderjarige.



Afhaallimiet en onder nul gaan

Ouders kunnen zelf bepalen wat de afhaallimiet is van een zichtrekening voor jongeren als die op naam van het kind staat. Dat kan door een dag- en weeklimiet in te stellen. Soms legt de bank die beperkingen zelf op. Bij Belfius kan je als min-17-jarige maximaal 100 euro per week afhalen.

Je kind kan ook niet zomaar onder nul gaan. Om in het rood te gaan, is een kredietopening op de zichtrekening vereist en dat kunnen minderjarigen niet aanvragen.

Ook een kredietkaart kunnen minderjarigen niet bekomen. Wel bieden bepaalde banken een alternatief aan voor de kredietkaart, zoals een prepaid Mastercard via KBC. Daarvoor betaal je 1 euro per maand. Op eigen houtje kunnen minderjarigen geen domiciliëring verlenen of abonnementen afsluiten. Daarvoor moeten ouders of voogd groen licht geven.

Ouderlijk toezicht

Als ouder heb je de mogelijkheid om van nabij het financiële gedrag van je kind op te volgen. Dat kan via de bankapp of homebanking. In een oogwenk zie je er het uitgavenpatroon van je kind. Zo ben je er snel bij, mocht het nodig zijn om in te grijpen.



