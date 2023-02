Een eerste stek met je lief: met deze zes tips stel je jezelf én je huurwoning helemaal veilig

1. Vóór je het huurcontract ondertekent: heb je de juiste documenten?

Zorg ervoor dat je vóór het ondertekenen van het huurcontract goed op de hoogte bent van de energiescore op het EPC (energieprestatiecertificaat) van je nieuwe woonst.

Kijk ook zeker na of je huurwoning uitgerust is met rookmelders. De verhuurder moet er zelf voldoende installeren, maar de huurder is wel verantwoordelijk voor het onderhoud ervan.



Wat zijn ‘voldoende' rookmelders en hoe moeten ze worden geplaatst? Dat lees je hier.

De verhuurder is daarnaast verplicht om het ondertekende huurcontract te laten registeren bij het kantoor Rechtszekerheid (het vroegere registratiekantoor) van de gemeente of stad waar de woning gelegen is. Vraag daar nadien zeker om een bewijsje van.

2. Niet vergeten om je vorige huurcontract op te zeggen?

Als je het nieuwe huurcontract voor je woning hebt ondertekend, moet een partner die eventueel nog een ander huurcontract heeft lopen dat onmiddellijk opzeggen. Doe dat altijd schriftelijk, best via een aangetekende brief. Zo heb je rechtsgeldig bewijs hiervan.

• Huurcontract van 3 jaar of minder: je mag als huurder de overeenkomst zonder opzeggingsvergoeding opzeggen ten laatste 3 maanden vóór de vervaldag.

• Huurcontract van 9 jaar of langer: ook hier kan je als huurder ten laatste 3 maanden vóór de vervaldag opzeggen.

Aan het einde van de huurtermijn krijg je je huurwaarborg en de interesten terugbetaald, tenzij er door de verhuurder schade of huurachterstal te claimen is.

3. Ben je in orde met de brandverzekering?

De brandverzekering ‘huurdersaansprakelijkheid’ (oftewel de woonverzekering) is voor huurders wettelijk verplicht in Vlaanderen en Wallonië. In het Brussels Gewest geldt deze verplichting vooralsnog niet. Heb je deze wettelijk verplichte verzekering niet, dan loop je grote risico’s als er iets fout loopt.

Als je een appartement of huis huurt, ben je verplicht om het goed te gebruiken als een ‘goede huisvader’. Je moet de woning goed onderhouden, en bent als huurder aansprakelijk voor de schade aan de woning die tijdens de huurovereenkomst ontstaat. Een verandering van huurwoning is het perfecte moment om te checken of je bij je huidige verzekeraar nog wel op de goeie plek zit.



Handige tip: Vergelijk hier de premies en voorwaarden van brandpolissen voor huurders bij verschillende verzekeraars.

4. Wil je veranderen van verzekeraar?

Heeft één van de partners nog een brandverzekering voor zijn of haar vorige woonst lopen? Dan moet je die ook op tijd opzeggen. Omdat je van woonst verandert, verandert ook de verzekeringspolis. Door die wijziging heb je vaak de mogelijkheid om sneller van verzekeraar te veranderen. Je hoeft immers geen rekening meer te houden met de vervaldag, en kunt van verzekeraar veranderen als je een opzegtermijn van 1 maand respecteert.

5. Hoe zit het met je familiale verzekering als je gaat samenwonen?

Heb je aanvullend een familiale verzekering bij je brandverzekering, vergeet dan zeker niet aan je verzekeraar de wijziging van de gezinssamenstelling door te geven. Die wijziging maakt bij sommige verzekeraars een verschil voor de premie. Sommige verzekeraars rekenen een andere premie aan naargelang het gaat om een alleenstaande of een gezin.

6. Welke andere verzekeringen zijn nog nuttig voor een koppel?

• De inboedelverzekering dekt je inboedel en persoonlijke spullen in je woning als er schade is bij brand, storm, hagel, water en natuurrampen zoals aardbeving en overstroming. Een inboedelverzekering is niet wettelijk verplicht voor huurders. Toch is het een absolute aanrader. Bij schade door brand of water lopen de kosten immers snel op. Zo kan een lek aan het dak niet alleen je plafond ruïneren, maar ook de kleerkast die onder het dak staat.

• Je kunt je brandverzekering nog bijkomend uitbreiden met een waarborg inbraak of diefstal. Die waarborg dekt niet alleen je gestolen spullen, maar ook de schade als gevolg van de inbraak.

• Als derde verzekering kun je nog een rechtsbijstandsverzekering afsluiten. Die dekt de gerechts- en advocatenkosten die je betaalt als een schadegeval leidt tot betwistingen.

• Als vierde verzekering is er nog de familiale verzekering. Die dekt de schade die jij, een gezinslid of jouw huisdier per ongeluk toebrengen aan een derde of aan de bezittingen van een derde. Het gaat dan zowel om lichamelijke schade als om materiële schade.

Regelmatig vergelijken is de boodschap, ook als je al een brandpolis hebt

