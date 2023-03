Een draagbare thuisbatterij voor 1.650 euro: dit zijn de plus- en minpunten van zo'n systeem

MijnenergieThuisbatterijen winnen sterk aan populariteit. Maar voor wie in een appartement woont, ligt de plaatsing ervan minder voor de hand. MyGrid meent daar met een draagbare thuisbatterij een antwoord op te bieden. Het stelt op Batibouw zijn mobiele batterij voor die je gewoon in het stopcontact oplaadt. Mijnenergie.be licht deze nieuwigheid toe.

Met de ModuleOne van MyGrid kan je via het stopcontact energie opslaan in de batterij om later te verbruiken. “Wie in een appartement woont, beschikt niet altijd over voldoende plek om een thuisbatterij te installeren. De plaatsing in een gemeenschappelijke ruimte is evenmin evident. Daar biedt MyGrid een antwoord op”, geeft medeoprichter en CEO Jan Wellens aan.



Combinatie met dynamisch energietarief

Waar de klassieke thuisbatterij vooral tot doel heeft om het zelfverbruik voor zonnepanelen op te krikken, situeert het potentieel van de draagbare versie zich in combinatie met een dynamisch energietarief.

“Met ModuleOne geven we huishoudens de mogelijkheid om zelf hun energietoekomst vorm te geven, ongeacht of ze zonnepanelen hebben of niet. Met een dynamisch energietarief kan je ModuleOne opladen tijdens daluren wanneer de elektriciteitsprijzen lager zijn. De opgeslagen energie gebruik je dan tijdens de piekuren, waardoor de afhankelijkheid van het stroomnet afneemt. De algoritmes van ons digitaal platform bepalen automatisch het juiste oplaadmoment."

“Een andere optie voor de toekomst is om deel te nemen aan energiegemeenschappen, waarbij huishoudens samen investeren in hernieuwbare energiebronnen zoals wind- of zonne-energie. De opgewekte energie verdeel je dan onder de leden, waardoor iedereen goedkopere energie krijgt.”



Geringe capaciteit

De capaciteit van de batterij bedraagt 1,5 kWh of ‘25 keer je laptop volledig opladen’. Vraag is of die capaciteit wel volstaat om de investering van 1.650 euro per module terug te verdienen.

Eerder gaven Dirk Van Evercooren van de sector voor hernieuwbare energie ODE en Koen Vanthournout van EnergyVille aan dat de klassieke thuisbatterij vooral nuttig is bij daken met veel zonnepanelen. “Hoe meer zonnepanelen je hebt gelegd, hoe rendabeler een thuisbatterij kan zijn. Al beschik je in dat geval best ook over een thuisbatterij met een vrij grote capaciteit, wat dan weer het prijskaartje doet oplopen”, luidde het.

“De terugverdientijd zal afhangen van de evolutie van de energieprijzen”, aldus Jan Wellens. “Je kiest ook voor dit systeem omwille van de energietransitie en de keuze om zuiniger met onze energiebronnen om te gaan.” De oprichter wijst er tevens op dat de draagbare thuisbatterij helpt om verbruikspieken op te vangen en op die manier het capaciteitstarief drukt. Wat dat tarief precies inhoudt, hoeveel het bedraagt en op wie het van toepassing is, lees je hier.

De plug-and-play thuisbatterij is met een gewicht van twaalf kilogram draagbaar, wat volgens de oprichter de weg opent naar andere ‘mobiele energiedoeleinden’, zoals tiny houses, campings en tuinfeesten. Je neemt de batterij als huurder of eigenaar bij een verhuis ook gewoon mee naar je volgende adres.



Crowdfunding

MyGrid won enkele maanden geleden de VITO4STARTERS-wedstrijd. De initiatiefnemers starten in mei een crowdfundingcampagne via Kickstarter. “We sloten al honderd voorakkoorden af en mikken via de campagne op een verkoop van vijfhonderd stuks”, luidt het. “Met onze aanwezigheid op Batibouw willen we mensen warm maken voor onze draagbare thuisbatterij.”

