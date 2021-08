Een belastingvrije bonus voor goud, zilver en brons op de Spelen, of pikt onze fiscus toch een graantje mee? Fiscaal expert legt uit

Hoe kan je je tweede verblijf best verhuren? "Vrienden verwachten vaak een vrienden­prijs, dat kan niet de bedoeling zijn"

28 juli Wie investeert in een tweede verblijf op een idyllisch oord vangt twee vliegen in één klap. Je koopt niet alleen een plek waar je graag je vakanties doorbrengt, maar je investeert ook je spaarcenten die niet veel opbrengen op een spaarrekening. Om de investering nog rendabeler te maken, kan je je tweede verblijf verhuren. Maar hoe pak je dat aan? Met welke lokale regels moet je rekening houden? En is het verstandig om enkel aan familie te verhuren? Onze geldexpert Pascal Paepen legt uit hoe je de verhuur van je tweede verblijf het best aanpakt.