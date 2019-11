Edenred slachtoffer van malware, ook Belgische tak getroffen HAA

22 november 2019

11u29

Bron: Belga 3 Geld De IT-systemen van het Franse Edenred, bekend van de maaltijdcheques, zijn gisteren aangevallen met malware. Dat meldt het bedrijf zelf. De omvang van de aanval wordt nog onderzocht. Ook het Belgische filiaal is getroffen.

Edenred, een multinational met 10.000 werknemers, zegt maatregelen genomen te hebben om verdere besmetting tegen te gaan. "Edenred zal alle beschikbare middelen inzetten om zijn operaties en klanteninformatie te beschermen", klinkt het. Het bedrijf legt ook contacten met bevoegde overheidsinstanties en regulatoren.

Het Belgische filiaal van de groep is ook getroffen, zo is vanochtend vernomen. De diensten voor klanten en de gebruikersgegevens zijn veilig, maar intern zijn er wel gevolgen. Uit voorzorg kan het voltallige personeel voorlopig de bedrijfstoepassingen niet meer gebruiken op hun computers. Edenred Belgium heeft vestigingen in Antwerpen, Brussel en Luik.