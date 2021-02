Econoom beschuldigt Elon Musk van “crimineel gedrag” met bitcoin

Andere experten beschuldigden eerder deze week Musk ook al van marktmanipulatie. Daar komt nu Nouriel Roubini bij, en dat is toch niet de minste. Roubini geeft les aan de universiteit van New York en is onder de bijnaam ‘Dr. Doom’ wereldwijd bekend vanwege zijn pessimistische economische voorspellingen.

Niet onterecht, want hij slaagde erin de kredietcrisis in 2008 te voorspellen. Tijdens de zomer van 2019 waarschuwde hij voor een recessie in 2020. Ook die kwam er. Na de grote schok in maart vorig jaar was er dan wel een sterk herstel, volgens Roubini staat het ergste ons nog te wachten binnen enkele jaren.

‘Shitcoins’

Roubini staat ook bekend als een criticus van bitcoin en dat maakte hij nog eens duidelijk in een interview met Coindesk. “Bitcoin heeft geen enkele intrinsieke waarde”, zegt hij. “Het is een speculatieve zeepbel. Bitcoins zijn net als alle andere ‘shitcoins’ helemaal niets waard.”

Over Tesla zegt Roubini dat het bedrijf nog altijd geen winst maakt. “Dat het bedrijf dan volatiele bitcoin aankoopt, is onverantwoord”, aldus Roubini. Volgens hem weet Musk heel goed dat zijn uitspraken over bitcoin een grote impact hebben op de markt. “Als je de waarde dan omhoog praat, om achteraf bekend te maken dat Tesla bitcoin heeft gekocht, dan is dat marktmanipulatie. Het gaat om crimineel gedrag.” Roubini vindt dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC een onderzoek moet openen.

Slecht voor milieu

Eerder deze week schreef Roubini in een opiniestuk voor The Financial Times dat de fundamentele waarde van bitcoin zelfs negatief is, vanwege de negatieve impact op het milieu. Het ‘delven’ van cryptomunten vergt immers enorm veel computerkracht is enorm energieverslindend. Dat maakt het des te opmerkelijker dat een bedrijf als Tesla, bekend om zijn elektrische en dus ‘groene’ wagens, investeert in bitcoin.

