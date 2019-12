Zwitserse rechter legt klokkenluider Nyrstar het zwijgen op AW

06 december 2019

16u20

Bron: Belga 0 Economie Een man die financiële misstanden bij zinkspecialist Nyrstar wilde aankaarten, moet van een Zwitserse rechter zijn mond houden. Hij mag zijn vermoedens dus ook niet uit de doeken doen bij de Belgische toezichthouder FSMA, die een onderzoek voert.

De rechtbank in Zürich oordeelde in september dat de oud-werknemer de verplichting geschonden heeft om zaken vertrouwelijk te houden en dat er een risico was dat hij onherstelbare schade zou veroorzaken bij het bedrijf. De uitspraak raakte nu pas bekend.

Volgens de klokkenluider heeft Nyrstar, dat nu onderdeel is van grondstoffenhandelaar Trafigura, gesjoemeld met de boekhouding. Op basis van eerste gesprekken hebben de toezichthouders in België (FSMA) en Zwitserland een onderzoek opgestart. Het Zwitserse onderzoek werd in september stilgelegd, maar de toezichthouder wil niet zeggen waarom. De Belgische marktwaakhond wilde niet aangeven hoe het met zijn onderzoek gaat.

De klokkenluider heeft beroep aangetekend. Zijn advocate vindt het raar dat de man in België de klokkenluidersstatus kreeg toegekend, maar dat Nyrstar via een Zwitsers dochterbedrijf de man alsnog het zwijgen oplegt. Die zaak loopt nog. Nyrstar stapte vermoedelijk naar een Zwitserse rechter omdat de Zwitserse wet klokkenluiders veel minder bescherming biedt dan de Belgische.

Nyrstar, dat in juli werd overgenomen door Trafigura, ontkent fraude te hebben gepleegd.