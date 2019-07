Zwitserse beurs is erkenning in Europa kwijt AW

01 juli 2019

14u58

Bron: Belga 0 Economie De Zwitserse beurs is haar erkenning door de Europese Unie kwijt. Dat is het gevolg van het aflopen van de deadline over een nieuw raamwerk tussen Zwitserland en de EU, ter vervanging van meer dan honderd bilaterale verdragen.

Vergelijkbaar met de brexit moesten beide partijen tegen 1 juli een akkoord bereiken over het nieuwe raamwerk, maar dat is niet gelukt. Daardoor valt de erkenning van de Zwitserse beurs weg en is de handel van Zwitserse aandelen enkel nog op het beursplatform in Zürich mogelijk.



Normaal wordt ongeveer een derde van de Zwitserse zwaargewichten, zoals Nestlé, Roche of Novartis, buiten Zwitserland verhandeld. Dit bezorgde de aandelen meer liquiditeit, een voordeel dat nu wegvalt en tot grotere koersschommelingen zou kunnen leiden.

Uitzonderingen

Door het raamakkoord dat de Europese Commissie met Bern had onderhandeld, zou Zwitserland bepaalde Europese regels moeten volgen, inclusief de uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Maar de Zwitsers vroegen om nog een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld rond het vrij verkeer van personen.

Bij de EU is men echter niet happig om toegevingen te doen, uit vrees voor mogelijke repercussies bij de brexitonderhandelingen. De EU voerde de druk op door de erkenning van de beurs van Zürich te koppelen aan het raamakkoord.

Men hoopt nu om tegen eind oktober, als de termijn van Commissievoorzitter Juncker afloopt, het raamakkoord goed te keuren.