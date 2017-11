Zwitserland en 34 andere belastingparadijzen horen op zwarte lijst volgens Oxfam-rapport LVA

Minstens 35 landen van buiten de EU horen op de zwarte lijst van belastingparadijzen. Voor een effectieve bestrijding van belastingontwijking moeten er sancties voor de geregistreerde landen komen. Dat stelt Oxfam Novib in een rapport dat vooruitloopt op de zwarte lijst die de EU-ministers van Financiën naar verwachting volgende week presenteren.

Het gaat om landen die (bijna) geen vennootschapsbelasting heffen, niet transparant zijn en niet meewerken aan internationale maatregelen tegen belastingontwijking. Over de vraag of en welke strafmaatregelen tegen de belastingparadijzen kunnen worden genomen, wordt door de EU-ministers nog gediscussieerd.

Volgens het rapport 'Blacklist or Whitewash?' komen 35 landen van buiten de EU volgens objectieve criteria in aanmerking voor de zwarte lijst. Dat zijn niet alleen beruchte belastingparadijzen als de Bahama's en de Kaaimaneilanden, maar ook landen als Zwitserland, Albanië, Singapore en Oman.

Ook EU-landen op zwarte lijst

De organisatie uit kritiek dat de EU zelf buiten schot blijft. Brussel zou ook "het eigen huis op orde moeten brengen" en 'fiscaal foute' EU-lidstaten op de zwarte lijst zetten. "Dat gaan we niet doen", zei Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in mei echter desgevraagd in het EU-parlement. Volgens Oxfam zouden anders ook Nederland, Ierland, Malta en Luxemburg erbij horen.

Ook vreest Oxfam dat politieke druk ertoe zal leiden dat de EU een zwakke of zelfs lege zwarte lijst zal opstellen.