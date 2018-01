Zwaar verdict voor werknemers Carrefour: 1.233 banen op de tocht, vakbond "geshockeerd door nonchalante en kille houding van directie" Redactie

25 januari 2018

13u40

Bron: Belga 2 Economie Het Belgische personeel van de Franse supermarktketen Carrefour heeft te horen gekregen dat er maximaal 1.233 banen kunnen verdwijnen in ons land. 1.053 jobs staan op de tocht bij de hypermarkten en 180 banen zouden verdwijnen op de hoofdzetel. Dat is bekendgemaakt op een bijzondere ondernemingsraad op de Belgische hoofdzetel van het bedrijf in Evere. De socialistische vakbond BBTK spreekt van "een nieuw sociaal bloedbad". De bond is "geshockeerd door de nonchalante en kille houding van de directie", klinkt het in een eerste reactie.

In alle hypermarkten zal er gestreefd worden naar "een herziening van de efficiëntie". De hypermarkten van Genk en Belle-Île in Angleur verdwijnen omdat ze "structureel verlieslatend" zijn. Mogelijk gebeurt dat al in juni van dit jaar.

De hypermarkt van Turnhout zal verkleinen, drie hypermarkten (Westerlo, Brugge Sint-Kruis en Haine-Saint-Pierre) worden gewone supermarkten. In de Waalse vestigingen van Haine St-Pierre, Soignies en Froyennes zal het werk alvast neergelegd worden, zeggen de vakbonden.

"Nieuwe uitdagingen"

"Het reddingsplan dat in 2010 werd opgestart en de herstelstrategie van Carrefour België hebben hun vruchten afgeworpen", zegt het bedrijf in een persbericht. Maar "de distributiesector kreeg ondertussen te kampen met nieuwe uitdagingen".

Volgens het bedrijf wordt de concurrentie steeds diverser en groeit ze sterk aan. "Het koopgedrag van de Belgische consumenten ondergaat momenteel een evolutie waarbij e-commerce, voornamelijk afkomstig uit het buitenland, een steeds grotere rol inneemt. In 2017 consumeerden de Belgen ook minder."

"Amateurisme"

Een transformatieplan is dan ook "noodzakelijk om de kosten te drukken en aanzienlijk te investeren in waardecreërende sectoren van de toekomst zoals omnichannel, de digitale ontwikkeling, de diensten, de bio-producten, de verse producten en de Carrefour-huismerken". Ook zullen er langere openingsuren gelden "om de klanten beter van dienst te zijn".

De vakbonden bij het bedrijf spreken over een nieuw sociaal bloedbad. "Dit is een sociaal bloedbad. Het is heel duidelijk dat zich hier drama's zullen afspelen", zegt Kristel Van Damme van LBC. De bonden klagen dat de directie niet duidelijk is in haar communicatie over wie allemaal getroffen zal worden. "Amateurisme", zegt Jan De Weghe van BBTK. "De directie toont een gebrek aan emoties. Dit komt veel harder aan dan verwacht." Volgens de bonden heeft de "schrikreactie" in verschillende winkels al tot spontane werkonderbrekingen geleid. De vakbondsafgevaardigden gaan nu in de winkels uitleg geven aan het personeel.

'De directie toont een gebrek aan emoties. Dit komt veel harder aan dan verwacht' Jan De Weghe, BBTK

"Boot gemist bij e-commerce"

Waar is het fout gelopen met Carrefour? Van Damme ziet twee oorzaken: de toegenomen concurrentie en e-commerce. Wat dat laatste betreft heeft de keten volgens haar de boot gemist. "Aanvankelijk was Carrefour op dat vlak zeer performant, maar uiteindelijk heeft men daar toch nog de boot gemist door wisselingen in de directie", zegt ze.

De vakbonden gaan nu in sneltempo met de directie onderhandelen. Elke week zal een nieuwe ondernemingsraad plaatsvinden, zegt Van Damme. De bonden hopen het aantal getroffen werknemers terug te dringen. Bij de herstructurering in 2010, waarbij een banenverlies van 1.672 was aangekondigd, vielen geen naakte ontslagen. Toen gingen 910 werknemers op brugpensioen vanaf 52 jaar.

2 miljard besparingen, maar 30 nieuwe winkels

Dinsdag raakte al bekend dat Carrefour vanaf 2020 2 miljard euro wil besparen op de jaarlijkse kosten. Toch zullen er ook nieuwe supermarkten opengaan. In 2018 zal Carrefour België meer dan 30 nieuwe Market Supermarkten en Express buurtwinkels openen, net zoals 70 e-commerce afhaalpunten.

Bij Carrefour in België werken er op dit moment 11.500 mensen in 45 hypermarkten, 443 gewone supermarkten en 296 buurtwinkels die opereren onder de namen ‘Carrefour Express’ en ‘Carrefour Easy’. "De Directie van Carrefour België start vandaag de informatie- en consultatiefase met de sociale partners, met een wederzijds respect en een permanente intentie tot dialoog", zegt het bedrijf nog.

"Rationaliseren"

In Frankrijk komt er alvast een plan van vrijwillig vertrek voor 2.400 van de 10.500 werknemers op de hoofdzetel in Parijs. Ook op de hoofdzetels in andere landen valt banenverlies te vrezen: Carrefour zal de hoofdzetels in alle landen "rationaliseren".

De Belgische vakbonden weten nog niet wat ze moeten verwachten van het toekomstplan in België. Kristel Van Damme, vakbondssecretaris bij de christelijke bediendebond LBC, zei maandag te vrezen dat de aankondiging in België "niet altijd happy en rooskleurig" zal zijn.