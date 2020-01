Zuid-Koreanen kopen Brusselse Financietoren voor 1,2 miljard euro SPS

20 januari 2020

09u31

Bron: Belga 8 Economie De ambtenaren van de FOD Financiën hebben een nieuwe huisbaas. De Zuid-Koreaanse investeerder Meritz Securities en de Londense vastgoedinvesteerder Valesco hebben de Financietoren in Brussel gekocht voor meer dan 1,2 miljard euro.

Meritz en Valesco nemen de wolkenkrabber over van het Nederlandse vastgoedbedrijf Breevast en investeringsmaatschappij ZBG, zo bevestigen de verkopende partijen.

Het gaat volgens Breevast en ZBG om een recordtransactie voor Belgisch vastgoed. "De transactie, die op 17 januari is afgerond, is de grootste voor een enkel pand ooit in België", klinkt het.

Vandaag huisvest de toren de federale overheidsdienst Financiën, die de kantoorruimte op lange termijn huurt. Ook de Sociale Zekerheid en enkele kleinere overheidsdiensten vinden er onderdak. De wolkenkrabber is één van de hoogste gebouwen van ons land.

Breevast en ZBG waren sinds 2001 eigenaar van de Financietoren, goed voor 200.000 vierkante meter kantoorruimte. De toren belandde voor 311 miljoen euro in hun portefeuille na een sale- en leasebackoperatie door de federale overheid. Er volgde een renovatie, inclusief een asbestsanering, van 325 miljoen euro.