Zuckerberg: “Libra wordt pas gelanceerd als Verenigde Staten licht op groen zetten” SVM

23 oktober 2019

10u20

Bron: ANP 0 Economie Mark Zuckerberg belooft dat Facebook zijn eigen cryptomunt, de libra, pas lanceert als de autoriteiten in de Verenigde Staten daar toestemming voor geven. Tegelijkertijd verdedigt de topman van het socialemediabedrijf het belang van het controversiële project voor de Amerikanen. Die zouden achteropraken bij China als er niet op tijd vernieuwd wordt.

Een en ander staat in een vooraf gepubliceerde verklaring die Zuckerberg vandaag geeft voor het Huis van Afgevaardigden. Daar moet hij verantwoording afleggen over het virtuele betaalmiddel van Facebook, waarmee gebruikers aankopen zouden kunnen doen in Messenger of WhatsApp. Wereldwijd bekijken overheden het libraproject met argusogen omdat de munt langs allerlei toezichthouders zou kunnen glippen en daarmee de financiële stabiliteit in gevaar zou brengen.

"Ik wil helder zijn: Facebook zal nergens ter wereld de libra lanceren voordat Amerikaanse toezichthouders daar toestemming voor geven", staat in Zuckerbergs verklaring. "Maar terwijl wij discussiëren over deze kwesties, zit de rest van de wereld niet stil. China werkt hard om komende maanden hetzelfde soort ideeën te lanceren.”