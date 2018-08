Zoveel verdienen de rijkste mensen ter wereld per uur

Zakentijdschrift Forbes publiceert elk jaar de inkomstengegevens en nettowaarde van de rijkste mensen op aarde. Door het netto vermogen in 2017 af te trekken van het nettovermogen in 2018 kon Business Insider het jaarinkomen van die mensen becijferen. Vervolgens werd dat bedrag gedeeld door 8.760, dat is het aantal uren in een jaar. Strikt genomen gaat het natuurlijk niet om een uitbetaling van een uurloon, maar het geeft je wel een idee over de constante geldstroom die bij miljardairs binnenkomt.

Jeff Bezos laat andere kleppers als Mark Zuckerberg, Warren Buffett en Bill Gates ver achter zich. De Amazon-oprichter verdient per uur liefst 3,8 miljoen euro. Dat is 63.829 euro per minuut, of 1.063 euro per seconde.

Facebook-CEO Mark Zuckerberg en Walmart-bazin Alice Walton moeten zien te overleven met veel minder, maar verdienen wel een pak meer dan 1 miljoen euro per uur.

Om je nog een beter idee te geven van het waanzinnige vermogen van Jeff Bezos:

0

euro verdiend.

Zelfs de rijkste celebrities ter wereld verbleken bij zulke bedragen, al moeten zij zich natuurlijk ook geen zorgen maken. George Clooney bijvoorbeeld verdient meer dan 23.000 euro per uur, Kylie Jenner meer dan 16.000 euro.

En onze eigen Rode Duivels? Die doen het uiteraard ook niet onaardig. Topverdiener Kevin De Bruyne verdient elk uur 1.758 euro, dat is bijna 30 euro per minuut. Hieronder vind je een lijst met de uurlonen van de Rode Duivels.

Om je nog een beter idee te geven van het loon van Kevin De Bruyne:

0

euro verdiend.