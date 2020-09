ZOVEEL VERDIEN IK. Verkoopster Eline (25) moest haar spaarcenten aanspreken: “Elke maand 600 euro afbetaald voor schulden van mijn ex”

Wie is ze?

• Eline Tandt (25) uit Nieuwerkerken (Aalst)

• Heeft een vriend

• Model en verkoopster

Haar inkomen:

• €0 - €2000

“Ik ben momenteel nog maar net aan de slag als verkoopster in de mega-outlet in Aalst. Ik wacht nog op een vast contract”, vertelt Eline. “Voor een fulltime van veertig uren verdien ik daar 1.400 euro netto, plus extra voor overuren. Maar hoeveel dat precies zal zijn, weet ik nog niet. Hiervoor werkte ik bij Only in Gent, ook een kledingzaak. Daar had ik een kleine 1.000 euro voor een halftijdse job, maar helaas wilden ze mijn contract niet verlengen, vermoedelijk door de coronacrisis. Ik heb altijd in de verkoop gewerkt, maar daarnaast heb ik nog andere bijverdiensten. Ik werk samen met mijn vriend op zelfstandige basis bij een familiebedrijf dat de vestiaire organiseert tijdens events en in dancings, maar die business ligt door de coronacrisis jammer genoeg al een hele tijd stil.”

Ik poseer zowel voor portretten als voor artistiek naakt. Ik word geboekt door amateurfotografen die hun portfolio willen uitbreiden, maar ook door kunstacademies die een model nodig hebben

“Daarnaast ben ik nog model in bijberoep. Ik doe gemiddeld twee keer per maand een shoot en daar vraag ik standaard 200 euro voor. Ik poseer zowel voor portretten als voor artistiek naakt. Ik word geboekt door amateurfotografen die hun portfolio willen uitbreiden, maar ook door kunstacademies die een model nodig hebben. In de academie in Aalst, waar ik elke week model sta, verdien ik daar 30 euro per sessie van drie uur mee. Voorlopig word ik nog niet gevraagd door bedrijven of kledingmerken, maar dergelijke shoots zou ik uiteraard wel heel graag willen doen.”

800 euro huur

“Mijn grootste kost is de huur van mijn appartement, waarvoor ik 800 euro betaal. Alleen, want mijn vriend en ik wonen niet samen. Ook aan eten geef ik relatief veel uit. Elke maand gaat daar toch een 400 à 500 euro naar toe. Ik vind het belangrijk om gezond te eten, met veel fruit, smoothies en noten, en dat is duur. Ik kook en bak ook graag. Op stap gaan is niet aan mij besteed, maar op restaurant gaan, doen we wel regelmatig. Meestal is dat dan naar een gewone brasserie.”

Ik ben heel modebewust en ik draag elke dag een andere outfit. Je zou dat gerust een verslaving kunnen noemen

“Ik koop ook heel graag kleren. Ik heb twee kleerkasten vol, maar die outfits heb ik ook nodig voor mijn modellenwerk. Daarvoor heb ik zelfs vijf, zes gala- en trouwjurken in mijn kast hangen. Ik heb zeker vijftig paar schoenen en een stuk of tien, vijftien handtassen. Ik ben heel modebewust en ik draag elke dag een andere outfit. Je zou dat gerust een verslaving kunnen noemen. (lacht) Deze maand heb ik twee kledingstukken gekocht, samen voor 100 euro. Dat valt mee.”

“Ik zal ook nooit shoppen als ik er op dat moment eigenlijk het geld niet voor heb. En als ik iets duur wil kopen, spaar ik daar eerst voor. Wil ik het nog altijd als ik het geld bij elkaar heb, dan koop ik het pas. Mijn duurste aankoop is een schilderij van mezelf, gemaakt door kunstenaar Stefan Van Doninck, voor wie ik vaak model heb gestaan in de academie van Broechem. Het heeft me 1.500 euro gekost — wat nog een vriendenprijs is — en ik heb er vijf jaar over nagedacht voor ik het liet maken. Nu ben ik aan het sparen voor een tafel in echt hout. En voor een reis naar Thailand, het thuisland van mijn stiefmoeder. Daarvoor wil ik toch een 3.000 euro bij elkaar hebben, zodat ik zorgeloos kan vertrekken. Ik ga verstandig om met mijn geld. Ik heb ook geen rijbewijs of auto. Aan de ene kant omdat ik me niet zo veilig voel op de weg, maar ook omdat dat zo duur is. Gelukkig ben ik heel sportief. Ik heb er geen probleem mee om de fiets te nemen.”

Ik probeer elke maand 200 à 300 euro opzij te zetten. Ik vind het belangrijk om een cent aan de kant te hebben, zodat ik onverwachte kosten toch altijd kan betalen

Uitkering

“Ik probeer elke maand 200 à 300 euro opzij te zetten. Ik vind het belangrijk om een cent aan de kant te hebben, zodat ik onverwachte kosten toch altijd kan betalen. Doordat ik zoveel verschillende baantjes heb, lukt dat meestal wel. Ik ben nogal een plantrekker. (lacht) Op dit moment kom ik rond zonder al te hard te moeten tellen, maar dat is ooit anders geweest. Kledingwinkels zijn een moeilijke sector dus ik heb al een paar keer zonder werk gezeten. Dan moest ik rondkomen met een kleine uitkering, waardoor ik aan mijn spaarcenten moest zitten. Toen ik vier jaar geleden alleen ging wonen had ik een spaarrekening van 8.000 euro, maar dat is nu een heel stuk minder. Bovendien heb ik ook nog een hele tijd de schulden van mijn ex moeten afbetalen, die allerlei spullen op mijn naam had gekocht. Daar was ik elke maand 600 euro aan kwijt, maar dat is inmiddels gelukkig allemaal afbetaald.”

“Ik heb me nu wel voorgenomen om een opleiding winkelmanagement te volgen, als mijn huidige job in de outlet toch niks worden. Studeren is niet mijn ding, maar als je iets wil bereiken, moet je er wat voor over hebben, zeker? Zo’n opleiding zal mijn kansen op een job vergroten. En dan hoef ik geen rekken te vullen, want dat doe ik niet zo graag.”

Eline kan je volgen op Instagram: @eline_tandt

Beste koop

“Mijn kat, Minou. Daar krijg ik zoveel liefde van. Ze slaapt zelfs bij mij. Ik heb haar voor 150 euro uit het asiel gehaald.”

Duurste koop

“Een naaktschilderij van mezelf, maar ik zie dat als een investering, want ik ben ervan overtuigd dat dit later nog geld kan opbrengen. En mijn vier keukenstoelen, die 200 euro per stuk waren.”

Grootste miskoop

“Die heb ik niet. Ik denk altijd na voor ik iets koop.”

Wat als je de lotto wint?

“Sparen, een deel schenken aan mijn naaste familie en een eigen huis kopen. En investeren in immobiliën, zodat ik nog meer geld kan verdienen. Ik zou er in elk geval heel verstandig mee omgaan.”

Maakt geld gelukkig?

“Geluk maak je zelf, maar geld helpt, want dan moet je niet meer nadenken als je iets wil kopen. Als de rijkdom in de wereld beter verdeeld was en er geen extreem rijke of extreem arme mensen meer zouden zijn, zou het leven veel eerlijker zijn.”

