ZOVEEL VERDIEN IK. Tim (38) en Charissa (31) zijn bang voor financiële problemen doordat zij haar job opgaf voor de coronacrisis: “Plots moest ik uit mijn spaarreserves putten”

Vlak vóór de coronacrisis tekenden Tim (38) en Charissa (31) het contract voor een nieuwbouwwoning. In diezelfde periode ruilde Charissa de zekerheid van een vaste opdrachtgever in voor haar eigen droomproject. De afgelopen maanden gingen dan ook gepaard met flink wat financiële stress. “We hebben zelfs nog geprobeerd om onder onze bouwplannen uit te komen, maar dat had ons te veel centen gekost.”

Wie zijn ze?

Charissa Verbeeck (31) en Tim Janssens (38) uit Putte.

Tim is papa van Silke (10).

Charissa is employer branding and engagement strategist én organisatiecoach. Tim is IT-consultant.

Gezamenlijk inkomen:

4.500 euro

Om kosten te drukken, willen we zo snel mogelijk naar onze nieuwbouw verhuizen.

Charissa: “Na mijn opleiding als bio-ingenieur ben ik een hele andere richting uitgeslagen. Als employer branding and engagement strategist help ik organisaties om hun werknemers te engageren én nieuw talent aan te trekken. Vlak vóór de coronacrisis besliste ik om mijn vaste job op te geven en eindelijk mijn droomproject waar te maken. Livn is een community, waarin ik mensen wil samenbrengen en inspireren om het beste uit hun leven te halen. Via online retreats, workshops en meetings met experten.”

Het grootste deel van de maandelijkse lasten kwam op de schouders van Tim terecht Charissa

“Financieel waren de afgelopen maanden wel heel spannend. Plots moest ik uit mijn spaarreserves putten. Tijdens de lockdown was mijn agenda compleet leeg. En in het begin kost zo’n start up vooral centen, maar de positieve feedback geeft me volop energie om door te gaan. Tot eind augustus kwam het grootste deel van de maandelijkse lasten wel op de schouders van mijn vriend Tim terecht. Hij staat gelukkig helemaal achter mijn droom. Na twaalf jaar in loondienst als IT-consultant is Tim sinds april trouwens ook zelfstandige geworden. In die sector is altijd werk.”

“Sinds september loopt mijn agenda weer vol met freelance opdrachten. Dat geeft ons wat ademruimte en dat is zeer welkom, want tegenover onze bouwplannen staat een fikse lening. De bouw van ons eigen huis zie ik als een mooie investering in de toekomst. Toch wil ik me hiermee niet vastpinnen op één plek. Als twintiger heb ik nog een tijdje op Bali en in Australië gewoond. Ik wil graag de vrijheid behouden om overal ter wereld te kunnen leven en werken. Tim kan zijn job ook perfect combineren met reizen. Hij blijft natuurlijk wel iets meer aan België gebonden door zijn dochter Silke.”

Gelukkig ziet onze situatie er weer rooskleuriger uit Charissa

“Vanuit onze vennootschappen betalen we onszelf maandelijks zo’n 4.500 euro uit. Hier kunnen we goed van leven. Momenteel neemt de huur van ons appartement de grootste hap uit ons budget. Zo’n 730 euro. Van zodra ons bouwproject wordt opgestart, komt de lening daar bovenop. Gelukkig hadden we wat eigen middelen, want na volledig opname zitten we toch aan 1.400 euro extra maandelijkse lasten. In volle coronacrisis hebben we bekeken of we onder het contract met de bouwfirma uit konden. Bouwen leek ons plots veel te riskant. Maar dat ging ons te veel centen kosten. Gelukkig ziet onze situatie er weer rooskleuriger uit. We zijn wel van plan om zo snel mogelijk te verhuizen.”

“Omdat we op een vrij klein appartement wonen, gaan we toch minstens één keer per week uit eten. Soms halen we vlakbij een dürüm of een pak friet. Evengoed trekken we naar een beter restaurant. Dan zijn we snel 100 euro kwijt. Als Bourgondiërs geven we liever centen uit aan ervaringen, zoals een bijzonder restaurant of weekendje weg, dan aan materiële spullen. Zo hebben we de verjaardag van Tim vorig jaar gevierd in Slovenië. Bij het toprestaurant Hisa Franko, dat wordt uitgebaat door de beste vrouwelijke chef ter wereld. In het dessert van het 12-gangen menu zat zelfs varkensvlees verwerkt. Heel origineel. We gaven 500 euro uit. Het was zeker geen dure reis, want we verbleven ginds in een tentje op de camping. Ik kan me ook urenlang bezig houden met het uitzoeken van leuke Airbnb’s tegen een betaalbaar prijsje. Voor mijn verjaardag zijn we al aan het uitkijken naar een leuk wellnesshotel.”

“Waar ik graag in investeer, zijn goede opleidingen. Mijn cursus organisatiecoaching kostte 4.500 euro. Een flinke duit, maar het is voor mijn job. En met de KMO-portefeuille kan ik een flink stuk recupereren. Tim en ik hechten ook veel belang aan sport en ontspanning. Daarom gaan we samen crossfitten. Tijdens de intensieve training word je begeleid door een coach. Het kost ons per persoon 90 euro per maand. Geen goedkope hobby, maar crossfit helpt me om helemaal uit mijn hoofd te geraken. Tim en ik hebben ook allebei een fiets en mountainbike. Tweedehands gekocht of van Decathlon. Voor grote aankopen kijken we vaak op tweedehands.be. Op die manier kan je veel centen kan besparen. We hebben ook allebei een BMW Premium op naam van de zaak. Voor zo’n jonge tweedehands betaal je slechts twee derde van de nieuwprijs. En het is plezant om mee te rijden.”

Vroeger ging Tim altijd naar de Delhaize. Nu gaan we eerder naar de Colruyt, maken we al eens gebruik van stapelkortingen en leggen we vaker huismerken in het winkelkarretje

“Vroeger ging Tim altijd naar de Delhaize. Sinds we samen zijn, is hij iets prijsbewuster geworden. We gaan eerder naar de Colruyt, maken al eens gebruik van stapelkortingen en leggen vaker huismerken in het winkelkarretje. Voor echte Cola maken we wel een uitzondering. En merklasagne, die toch veel lekkerder is dan het witte product. Onze kleren kopen we vaak tijdens een weekendje weg. Voor schoenen kijk ik graag bij de sales op Zalando.”

“Op dit moment zetten we onze spaarcenten vooral aan de kant voor onze nieuwbouw. Dat project werd strak gebudgetteerd. Aan de ruwbouw geven we iets meer uit. Het uitzicht van de gevel en de ramen, dat leg je toch voor altijd vast. Op de binnenafwerking proberen we te besparen. Waarom zouden we 30.000 euro aan een keuken uitgeven als het ook kan met eentje van 6.000 euro uit Ikea? Voorlopig hangen we ook schildersdeuren. En verder steken we zoveel mogelijk zelf de handen uit de mouwen.”

Beste koop

Allebei: “Onze reis naar Canada. Een roadtrip van drie weken, waarvoor we zo’n 4.000 euro neertelden. We werden niet alleen verliefd op het land, maar ook nog eens verliefder op elkaar.”

Grootste miskoop

Charissa: “Een online business cursus van 1.500 euro. Ik heb er slechts één filmpje van bekeken.”

Tim: “Een armbandje met planeten via een webshop. Het armbandje was te klein en nogal vrouwelijk. Dat was 25 euro weggesmeten.”

Duurste koop

Allebei: “Ons huis. We hebben een richtbedrag in ons hoofd, waarop we hopen te kunnen afkloppen. Het is gigantisch veel, maar in Keerbergen betaal je ook voor de locatie.”

Wat doe je als je de Lotto wint?

Charissa: “Een buitenverblijf in het buitenland kopen om deeltijds te wonen en te werken. Ik zou ook meer reizen. En enkel leuke opdrachten aannemen.”

Tim: “Geld geeft je de vrijheid om bijzondere ervaringen op te zoeken.”

Maakt geld gelukkig?

Tim: “Nee, maar het vergemakkelijkt je leven wel. Een lekker etentje op restaurant of een toffe wagen, dat kost gewoon centen.”

Charissa: “Geluk komt van binnenuit. Geld kan hier wel aan bijdragen, want hierdoor kan je sneller een coach raadplegen, een massage boeken of investeren in dingen die je graag doet.”

Lees hier nog meer verhalen uit de reeks Zoveel verdien ik. Verdien jij voldoende? Vergelijk hier je loon met dat van anderen op het Salariskompas.

De juiste keuzes maken voor je portefeuille? Laat je gidsen door experts en surf naar onze MijnGids-pagina.

Lees ook:

“Universitair diploma? Dan verdien je bijna een kwart meer”: welke opleidingen leveren het meeste loon op? (+)

Verkoopster Eline (25) moest haar spaarcenten aanspreken: “Elke maand 600 euro afbetaald voor schulden van mijn ex” (+)

Studeren maar niet op kot? Dit is de kostprijs van ‘Hotel Mama’ (+)