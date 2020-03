ZOVEEL VERDIEN IK. Tessa (36) en Kristof (32) uit Boom: "We betalen maandelijks ‘maar’ een kleine 1.000 euro af, we willen ook nog leven”

Wie zijn ze?

• Tessa Sterckx (36) en Kristof Verlinden (32) uit Boom

• Ouders van Emma-Lou (4) en Vinn (3)

• Zij is ondersteuner in het onderwijs, hij is tuinman

• Verdienen tussen €3.500 - €5.000 netto per maand

Tessa Sterckx: “Kristof werkt al sinds hij is afgestudeerd voor dezelfde baas in een tuinbedrijf in de regio. Hij doet zowel de aanleg als het onderhoud van tuinen. Ik ben ondersteuner in het onderwijs: ik begeleid leerkrachten van kinderen met gedrags-, emotionele of ontwikkelingsmoeilijkheden. Een afwisselende en uitdagende job die veel voldoening geeft. Ik verdien ongeveer 1.660 euro voor 75 procent werken, maar ik heb net mijn diploma van leerkracht gehaald en daardoor zal mijn loon nog wat stijgen.

“Ik ben kinderpsycholoog van opleiding en werkte vroeger in een revalidatiecentrum. Ook was ik zelfstandig kinderpsycholoog in bijberoep. Na de geboorte van Emma-Lou heb ik nog twee jaar halftijds in loondienst gewerkt, maar dan ben ik in het onderwijs gestapt. De grootste luxe is dat ik thuis ben als de kinderen thuis zijn. Ik verdien vandaag bijna 500 euro meer omdat ik nu 75 in plaats van 50 procent werk en toch heb ik meer tijd met de kinderen.”

“Als kinderpsychologe had ik het moeilijk met de hoge tarieven die ik ouders moest vragen. Een consultatie kost minstens 55 euro per uur en daar wordt niet veel van terugbetaald, maar minder kán je als psycholoog niet vragen als je er nog iets aan wil overhouden. Je ziet dat zo’n gezin die begeleiding echt nodig heeft, maar ook hoe ze zich daarvoor financieel in bochten moeten wringen. Dat is niet juist, vind ik.”

Woonbonus

“Het grootste deel van ons budget gaat naar de hypotheek. Bij de invoering van de woonbonus kochten we een klein huisje, dat we bij de afschaffing van die bonus snel hebben verkocht om nog recht te hebben op de woonbonus bij aankoop van onze nieuwe woning. We hebben ons eerste huis met een grote meerwaarde kunnen verkopen, dus hoeven we nu maandelijks maar een kleine 1.000 euro af te betalen.”

Ik schat dat ik ongeveer 150 à 200 euro per week uitgeef aan de boodschappen Tessa Sterckx

“We hadden gerust tot 1.500 euro kunnen gaan, maar wij willen ook nog leven. We gaan graag op vakantie via Roompot op Texel. Het laatste anderhalf jaar zijn we zes keer geweest. De laatste keer in de krokusvakantie. Dat kostte 350 euro voor het huisje voor een week, 37 euro voor de boot en 30 euro voor een kaart waarmee je anderhalf jaar mag parkeren op het eiland. Voor de activiteiten die we ter plekke nog doen, mag je nog eens 20 à 30 euro per dag rekenen. Al bij al valt dat best mee. We hebben die breaks echt nodig. We doen onze job graag, maar om de zoveel weken moeten we even weg met ons gezin.”

“Onze boodschappen doen we bij Aldi, maar ik let eigenlijk niet op de prijzen als ik ga winkelen. We gaan wel niet vaak op restaurant. Kristof zou dat liever vaker doen, maar ik vind dat weggegooid geld. Ik schat dat ik ongeveer 150 à 200 euro per week uitgeef aan de boodschappen.”

Abonnementen

“Aan kleren voor de kinderen spendeer ik verhoudingsgewijs meer. Ik koop dure spullen, maar wel altijd in de solden. Hun schoenen zijn meestal van Stones and Bones, en ik koop veel van het Belgische merk Ducksday. Zo’n vierseizoenenjas kost al snel 100 euro, maar die is dan ook heel duurzaam. De basics haal ik in de grote ketens, maar daarvan koop ik dan weer te veel. (lacht) Maar Kristof en ik gaan bijna nooit voor onszelf shoppen. Alle spullen die we niet meer gebruiken of die te klein zijn, verkopen we weer door. Soms levert dat 50 euro per maand op, maar als we grote dingen doorverkopen, kan dat oplopen tot wel 400 euro.”

“Onze dochter danst en dat kost 90 euro voor een half jaar. Emma-Lou gaat ook elke week naar de zwemles. Samen met de inkom komt dat op 17,5 euro per beurt. Onze zoon voetbalt met een tienbeurtenkaart. Die kost 50 euro en het leuke is dat hij die beurt niet kwijt is als hij eens niet kan gaan. Ik doe danswork-outs met een tienbeurtenkaart van 90 euro, en Kristof gaat naar de muziekschool. Hij drumt al heel zijn leven en speelt in een bandje, maar nu wilde hij ook notenleer volgen. Voor volwassenen is dat een stuk duurder dan voor kinderen. Kristof betaalt meer dan 300 euro voor een jaar. Ook een drumstel is niet goedkoop. Het zijne kostte 3.500 euro.”

Alle spullen die we niet meer gebruiken of die te klein zijn, verkopen we weer door. Soms loopt dat op tot 400 euro Tessa Sterckx

“Met mijn blog ben ik begonnen toen Vinn werd geboren. Die is zo gegroeid, dat we er veel dingen gratis door krijgen in ruil voor foto’s of een recensie: kleren, speelgoed, decoratie, maar ook uitstappen. We zijn vaak weg en daarom hebben we ook veel abonnementen. Voor Plopsaland, waardoor we ook goedkoper naar Centerparcs kunnen. Voor Planckendael, waarmee we in andere zoos korting hebben. En voor Technopolis, waarmee we gratis naar Bok­rijk kunnen. Die abonnementen kosten geld, maar als je elk weekend weggaat, haal je dat eruit. We trekken zeker tien keer per jaar naar Plopsa en na twee keer is ons abonnement al terugbetaald. Als ik dingen koop, steek ik veel tijd in de voorbereiding en zoek ik acties. Dat rendeert.”

“Vroeger hadden we geen spaargeld, sinds de verkoop van ons eerste huis hebben we genoeg opzij staan voor noodgevallen. We proberen nu elke maand 500 euro te sparen, want de auto is aan vervanging toe. Ook voor de kinderen hebben we gespaard voor als ze naar het middelbaar gaan. Daar moeten we ons geen zorgen om maken.”

De blog van Tessa vind je op www.outlivingtherebels.com

Beste koop

Allebei: “Ons eerste huis. We hebben dat voor 150.000 euro gekocht en gerenoveerd. Alles wat we er nog hebben ingestoken, hebben we er bij de verkoop weer uitgehaald. Eigenlijk hebben we dus vijf jaar gratis gewoond.”

Grootste miskoop

Tessa: “Vooral kleren. In de solden durf ik weleens spullen te kopen die we niet nodig hebben of waarvan de kwaliteit toch niet je dat is.”

Kristof: “Heb ik niet.”

Duurste koop

Tessa: “Buiten het huis: onze auto, een Volkswagen Caddy. Maar die is stilaan aan vervanging toe. Vorig jaar hebben we er al voor 2.800 euro kosten aan gehad. Daar zijn we wel een kleine lening bij familie voor moeten aangaan.”

Kristof: “Mijn elektrisch drumstel.”

Wat doe je als je de lotto wint?

Tessa: “Halftijds gaan werken en meer reizen, een huis met meer grond kopen, en een Volkswagen California aanschaffen.”

Kristof: “Een motor kopen.”

Maakt geld gelukkig?

Kristof: “Niet per se, maar het maakt je wel gelukkigér.”

Tessa: “Het maakt het leven gewoon makkelijker. Je moet je geen zorgen maken. Maar anderzijds: je leeft ook naar wat je hebt. En wij zijn heel tevreden met wat we hebben.”

