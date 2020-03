ZOVEEL VERDIEN IK. Stewardess Karen (41) en haar gezin: "Per jaar geven we 5.000 à 6.000 euro uit aan reizen”

Wie zijn ze?

• Karen Moyson (41) en Peter De Bondt (43) uit Malderen

• Ouders van Lily (8)

• Zij is stewardess en runt twee winkels, hij is technisch bediende bij Infrabel

• Hun inkomen: meer dan €5.000

“Als technisch bediende bij Infrabel verdient Peter 2.100 à 2.300 euro, afhankelijk van de premies die hij krijgt”, zegt Karen. “Hij heeft een logistieke functie en helpt af en toe ook in het weekend als er spoorwerken zijn. Daar krijgt hij recupdagen voor, wat handig is op momenten dat ik in het buitenland ben. Ik ben sinds 2002 stewardess bij KLM op de langeafstandsvluchten: Taiwan, Oeganda, Singapore, Korea... Voor 67% werken verdien ik een kleine 2.000 euro netto, zonder dagvergoedingen. Ons hotel wordt sowieso betaald door KLM, maar daarnaast krijgen we een bedrag per dag dat we in het buitenland zijn. Dat varieert naargelang de levensstandaard van het land waar je verblijft. In Oeganda is dat 62 dollar (55,5 euro), voor 54 uur in Korea krijgen we 290 dollar (260 euro) om vrij te besteden.

Omwille van het coronavirus heeft KLM wel al 70% minder werk aangevraagd voor het hele tweede kwartaal. Als werknemer krijg je dan een vergoeding ter waarde van 70% van je loon Karen Moyson

Omwille van het coronavirus heeft KLM wel al 70% minder werk aangevraagd voor het hele tweede kwartaal. Als werknemer krijg je dan een vergoeding ter waarde van 70% van je loon via het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, red.). Dat valt te vergelijken met onze technische werkloosheid. Ik heb wel de hele maand maart vakantie, en neem nog vijftien dagen onbetaald verlof in de paasvakantie. De opvang van onze dochter Lily is dus geen probleem, al valt onze skivakantie naar Italië wel in het water.”

“Voor het werk vlieg ik maar acht dagen per maand, en omdat ik veel vrije tijd heb, run ik nog een conceptstore in bijberoep. Daar verkoop ik onder meer kleren, sieraden, gadgets, kousen en boekentassen. Jaren geleden ben ik als hobby begonnen met zelf sieraden te maken, die ik in een webshop verkocht. Daar kwamen geleidelijk aan handtassen en sjaaltjes bij, en na een tijd leek het me wat om een echte winkel te beginnen. Sinds vier jaar heb ik een winkeltje in onze verbouwde garageruimte. Ik zou daar meer kunnen uithalen, maar het lukt niet om er meer tijd in te investeren omdat ik samen met een vriendin ook een goed draaiende webshop run waarop we zelf ontworpen kralen verkopen. Omwille van de coronamaatregelen is de fysieke winkel tijdelijk gesloten. Financieel gaat dat uiteraard doorwegen, maar liever de korte pijn zodat de ziekenbedden vrij kunnen blijven voor mensen die het echt nodig hebben.”

Winkelen bij Lidl

“In de winkel verkoop ik dan wel budgetboekjes, zelf houden Peter en ik onze uitgaven niet bij. We zijn niet zo bezig met geld. Ik heb het voor dit gesprek moeten opzoeken: maandelijks spenderen we 400 tot 600 euro aan boodschappen. En toch winkel ik bewust. Tot voor een jaar ging ik altijd naar Colruyt, maar ik merk dat het scheelt in de portemonnee als ik bij Lidl winkel. Bij Colruyt heb je meer keuze, waardoor je vanzelf meer in je kar gooit. Peter is trouwens veganist, en Lily en ik zijn vegetariër, dus wij kopen veel seizoens-producten. En wat we kopen, eten we ook op. We gooien bijna niets weg, en gaan niet vaak op restaurant. Ik schat dat we daar gemiddeld maar 50 euro per maand aangeven.”

“Onze grootste kostenpost is ons huis dat we dertien jaar geleden hebben gekocht en nog altijd aan het renoveren zijn. In het begin betaalden we 1.100 euro af, maar vier jaar geleden hebben we onze lening herzien naar 1.046 euro per maand. Voor de verbouwing van de winkel loopt er nog een lening van 500 euro per maand. En dan hebben we nog onze auto’s die we afbetalen. Die van Peter — een Abarth — kost maandelijks 300 euro, mijn Peugeot 338 euro.”

Dochter Lily neemt uiteraard ook een serieuze hap uit ons budget. Zo hebben we net haar kamer vernieuwd voor ongeveer 8.000 euro Karen Moyson

“Dochter Lily neemt uiteraard ook een serieuze hap uit ons budget. Zo hebben we net haar kamer vernieuwd voor ongeveer 8.000 euro. Sinds een jaar of drie krijgt ze ook elke zondag 3 euro zakgeld. Haar kleren koop ik vaak in Amerika, want daar zijn ze een stuk goedkoper. En te kleine spullen verkoop ik door. Dat geld zetten we opzij voor onze tweejaarlijkse trip naar Disneyland.”

“Omdat Peter bij Infrabel werkt, mogen we één keer per jaar gratis reizen met de Thalys of Eurostar, dus elk jaar gaan we weleens naar Londen of Parijs. Toch zijn we heel lang niet op vakantie geweest omwille van de verbouwingen aan ons huis. Pas de jongste vijf jaar gaan we weer op reis: een huisje huren in Frankrijk en gaan skiën. Eén keer per jaar gaan Lily en Peter ook mee als ik moet werken. In de herfst­vakantie zijn ze zo zeven dagen naar Singapore geweest. Ze slapen allebei gratis bij mij in het hotel, dus we hoeven alleen twee vliegtuigtickets te betalen, waarop ik korting krijg. Deze zomer gaan we ook naar de trouw van mijn neef in Zuid-Afrika. Voor de tickets betaal ik als stewardess maar 660 euro. Normaal is dat bijna het dubbele.”

“Per jaar geven we 5.000 à 6.000 euro uit aan reizen, maar onze andere hobby’s zijn goedkoper. We hebben allebei een fitnessabonnement van circa 40 euro per maand, Lily gaat muurklimmen met een tienbeurtenkaart en Peter speelt nog in een bandje als bassist-zanger. Een vast bedrag sparen doen we niet. Ik schrijf sporadisch 200 of 300 euro over naar de spaarrekening, want als ik het op de zichtrekening laat staan, geven we het uit. Ook voor Lily sparen we geen vast bedrag. Het geld dat ze krijgt op verjaardagen en feesten gaat wel naar haar spaarrekening.”

Geld voor ervaringen

“Op financieel vlak komen we niets tekort. Over zeven jaar is ons huis afbetaald en de enige vraag die we ons stellen, is of we weer ergens in moeten investeren of niet. Peter en ik delen ook alles. Als je 27 jaar samen bent, zeg je niet meer: ‘Da’s van mij!’ (lacht) Aan nutteloze en dure dingen geven wij sowieso geen geld uit. Peter zal wel sneller gadgets kopen, maar zelfs een draadloze Dyson-stofzuiger is een nuttige aankoop. Wij kopen allebei doordacht. Ik spendeer wel liever geld aan ervaringen, zoals reizen, dan aan materiële dingen, want ik geniet er veel langer van.”

Karen is te volgen op Instagram: @lemarchesucre of www.lemarchesucre.be

Beste koop

Peter: “Mijn Music Man-basgitaar. De nieuwprijs is 3.000 euro, maar ik heb ze tweedehands voor de helft gekocht.”

Karen: “Een oude letterkast van 250 euro uit een drukkerij. Daar bewaar ik mijn kralen in.”

Grootste miskoop

Karen: “Twaalf kilo knalgroene kralen waarvan de diameter veel te groot was. Ik heb die online gekocht in China voor 200 euro en ben er nooit van afgeraakt.”

Peter: “Mijn oldtimer van 3.000 euro: een Alfa Romeo Alfetta Quadrafoglio Oro uit 1983,die meer gebreken bleek te hebben dan zichtbaar.”

Wat als je de lotto wint?

Peter: “Een deel aan een goed doel schenken, een chalet in Tignes kopen en wat extra budget in mijn hobby’s steken.”

Karen: “Vijftig procent werken en nóg vaker op reis gaan. Ik zou graag naar Nieuw-Zeeland en IJsland trekken.”

Maakt geld gelukkig?

Peter: “Ik vermoed van niet. Maar wanneer je geld te kort hebt, kan dat wel ongelukkig maken.”

Karen: “Ik ben met kleine dingen gelukkig. Een nieuwe auto geeft even instant geluk, maar na twee weken is dat gevoel al vervaagd. Doe mij dus maar een kop koffie in de zon, omringd door geliefden.”

