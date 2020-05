Redacteur Inge Stiers vraagt elke week aan enkele Vlamingen hoeveel ze verdienen . Deze keer komt Steve en Bianca aan het woord. Als duiker-ontmijner bij het leger is Steve vaak van huis. “Het grootste deel van ons inkomen gaat naar onze hypotheken: een voor onze woning en een voor het appartement dat we als investering kochten.”

Wie zijn ze?

• Bianca Dewamme (34) en Steve Pieters (37) uit Sint-Andries. Ouders van Billie (5) en Otto-Jan (7), Steve heeft ook nog een zoon uit een vorige relatie, Wolf (14).

• Zij is art director, hij duiker-ontmijner.

• Hun inkomen: €3.500 - €5.000 (aangevuld met extralegale voordelen zoals gsm, laptop, gsm-abonnement, maaltijdcheques en ecocheques).

Bianca: “Ik ben art director bij This is Not an Agency. Wij maken posts op sociale media voor bedrijven. Ik zorg voor de afbeeldingen en geanimeerde filmpjes en ik maak zelf ook foto’s. Ik verdien 1.700 euro netto en ik krijg een kleine overheidstegemoetkoming, want ik werk maar vier vijfde omdat ik nog ouderschapsverlof opneem. Ik ga ook alleen op maandag naar kantoor, want Steve is veel weg voor zijn werk. Dus is het handig als ik thuis kan werken.”

Steve: “Vroeger was ik paracommando, nu werk ik al tien jaar als duiker-ontmijner in het leger. We ruimen mijnen uit de Tweede Wereldoorlog op die regelmatig door vissers worden gevonden. Er zijn periodes dat ik maanden op zee zit, onder meer op de Baltische Zee. Ik volg nu ook een opleiding tot onderofficier en tijdens de lockdown heb ik het theoretische gedeelte voor mijn vaarbewijs afgelegd. Ik heb een basisloon van 1.900 euro netto, plus een gevarenpremie. Ook in deze coronaperiode blijf ik aan het werk. Ik ben al een paar keer opgeroepen voor een ontmijning en thuis ben ik altijd stand-by. We moeten ons ook elke dag via de computer aanmelden.”

Als je bijna om de dag naar de winkel gaat, geef je eigenlijk meer uit aan boodschappen dan strikt noodzakelijk Bianca Dewamme

Appartement

Bianca: “Onze grootste kostenpost is onze hypotheek. Van ons huis, maar ook van het appartement dat we vorig jaar als investering hebben gekocht. De lening van onze eigen woning kost ons om en bij de 800 euro, voor het appartement is het 700 euro. We hebben ook nog een deel geleend bij familie, waardoor we elke maand toch 2.000 euro afbetalen.”

Steve: “We hebben bijna al onze spaarcenten in dat appartement gestoken, maar sinds vorige maand is het verhuurd en nu zal het zich zelf terugbetalen.”

Bianca: “Al die kosten zijn ook ingecalculeerd. We hebben een Excel gemaakt met daarin alles wat binnenkomt en buitengaat, want zo zie je ook heel goed waar je op kan besparen. Als je bijvoorbeeld bijna om de dag naar de winkel gaat, geef je eigenlijk meer uit aan boodschappen dan strikt noodzakelijk. Bij ons is dat ongeveer 150 euro per week. Maar we gaan wel bijna altijd naar de Lidl.”

Steve: “We hebben ook al onze vaste kosten opgeschreven en die gedeeld door twaalf. Dat bedrag, zo’n 3.000 euro — inclusief de hypotheek —, zetten we elke maand op een aparte rekening. Zo weten we precies wat we overhouden en komen we nooit voor verrassingen te staan.”

Bianca: “Naar buitenschoolse activiteiten voor de kinderen gaat niet zo heel veel geld. De jongens gaan naar de scouts en net voor de lockdown zijn ze gestart met zwemles. Billie volgt ook logopedie en kine, want hij heeft een ontwikkelings- en coördinatiestoornis. Je krijgt daar veel van terugbetaald, maar je moet het wel eerst betalen natuurlijk. Dat loopt soms toch op tot 500 euro per maand.”

We hebben maar één auto omdat ik de 22 km naar mijn basis in Zeebrugge winter en zomer met de fiets doe. Daar krijg ik dan ook nog een fietsvergoeding van 22 cent per kilometer voor Steve Pieters

Steve: “Mijn hobby’s zijn lopen en fietsen. We hebben ook maar één auto omdat ik de 22 km naar mijn basis in Zeebrugge winter en zomer met de fiets doe. Daar krijg ik dan ook nog een fietsvergoeding van 22 cent per kilometer voor. Dat is dus een win-winsituatie.”

Bianca: “En ik ben graag creatief bezig zijn. Ik ontwerp geboorte- en trouwkaartjes, flyers en stickers, ik bedruk sweaters en ik naai. Kleren voor de kinderen en voor mezelf, maar nu ook mondmaskers. Ik heb er al 160 gemaakt, die ik verkoop via Instagram. Nu, je kleren zelf maken, valt zeker niet goedkoper uit, want een mooie stof kost ook 20 euro per meter. De spullen die ik voor de jongens niet zelf maak, koop ik in de H&M, want ik wil dat ze kunnen spelen en niet bang moeten zijn voor een gat in hun broek. Mijn hobby’s vragen ook een zekere investering. Mijn Cameo snijplotter kostte bijvoorbeeld 300 euro en mijn naaimachine was ongeveer 1.200 euro. Nu overweeg ik ook de aankoop van een machine die hout en plexiglas kan snijden om bijvoorbeeld 3D-puzzels mee te maken. Maar die kost wel 2.300 euro. Steve en ik hebben geen aparte rekeningen, maar als er zulke grote aankopen worden overwogen, zullen we wel altijd eerst overleggen.”

Garage kopen

Steve: “Eigenlijk geven wij zelden veel geld uit. Zelfs niet op reis, want dan doen we aan huisruil. Vorig jaar zijn we naar Bretagne geweest, in een huisje vlakbij zee. En de keer ervoor naar Bonn. Om de drie jaar betaal je 75 euro lidgeld en al de rest is gratis.”

Bianca: “Die mensen komen dan ook in jouw huis logeren, maar dat is nog nooit een probleem geweest. Het vergt wel wat werk, want je wil toch dat je huis er proper bij ligt en dat je gasten kastruimte hebben. Omgekeerd verwacht je natuurlijk hetzelfde.”

Wij zijn geen mensen die boven hun stand leven. De laatste jaren zijn alle extra’s naar ons appartement gegaan Steve Pieters

Steve: “Maar het is niet omdat we goedkoop op vakantie gaan dat we echt elke cent tellen, hè. We gaan ook regelmatig uit eten of iets drinken.”

Bianca: “Maar we vinden het wel belangrijk om te sparen. Ik wil ook nooit onder nul gaan op mijn bankrekening. Die functie is bij ons zelfs geblokkeerd. Vakantiegeld of het geld dat we terugkrijgen van de belastingen zetten we aan de kant. En elke maand steken we voor elk kind ook 25 euro in een aandelenfonds.”

Steve: “Wij zijn geen mensen die boven hun stand leven. De laatste jaren zijn alle extra’s naar ons appartement gegaan. En nu willen we nog een garage kopen voor bij het appartement en enkele verbouwingen uitvoeren in ons huis, met een nieuwe keuken en badkamer. Maar dat zullen we rustig aan doen, zodat we toch nog wat kunnen sparen.”

Wat als je de lotto wint?

Bianca: “Op reis gaan. We zijn vijf jaar getrouwd, maar we zijn nog altijd niet op huwelijksreis geweest.”

Steve: “Ik zou het toch eerst even laten bezinken. Ik ga zeker niet meteen alles beginnen uit te geven. Maar een prachtige reis, ja, daar ben ik ook helemaal voor te vinden.”

Duurste koop

Steve: “Ons vastgoed. Het huis had ik al wel van voor ik samen was met Bianca, maar toen mijn ex en ik uit elkaar gingen, heb ik haar uitgekocht. Over acht jaar is het afbetaald.”

Grootste miskoop

Steve: “Die heb ik niet. Ik denk altijd na voor ik iets koop.”

Bianca: “Ik eigenlijk ook niet. Ik heb wel veel keukentoestellen en ik gebruik die zeker niet allemaal de hele tijd, maar als ik ze weer eens vanonder het stof haal, ben ik er elke keer weer heel blij mee.”

Beste koop

Allebei: “Ons huis en appartement.”

Bianca: “En mijn Cameo snijplotter.”

Maakt geld gelukkig?

Bianca: “De truc om gelukkig te zijn, is om te leven naar het budget dat je hebt.”

Steve: “Als je geen geld hebt, heb je veel te veel zorgen. Het geld op zich maakt niet gelukkig, maar wel de dingen die je ermee kan doen.”

