ZOVEEL VERDIEN IK. Psychotherapeute Enya (30) verdiende tien keer meer tijdens lockdown. “Nu kan ik mijn partner helpen”

Wie zijn ze?

• Enya Hooyberghs (30) en Ricardo Marte (30) uit Arendonk

• Ouders van Maya (1,5)

• Zij is psychotherapeute, hij bioboer in opleiding

Hun inkomen:

• €3.500 - €5.000

Ricardo, die afkomstig is van Oostenrijk, besloot een tijd geleden het professionele roer om te gooien. “Tot voor kort werkte ik in de marketing en verdiende ik rond de 2.000 euro netto. Maar ik was absoluut niet gelukkig meer in die job. Ik kon mezelf niet langer motiveren om acht uur per dag voor een computer te zitten. Mijn schoonvader is al drie jaar bezig met een grote permacultuurtuin, waarbij je planten op een natuurlijke manier combineert, zodat je geen pesticiden nodig hebt. Hij heeft mij geïnspireerd om een tweejarige opleiding tot bioboer te volgen. Dat kost 4.000 euro, en al die tijd heb ik geen inkomen, want de opleiding is moeilijk combineerbaar met een job. Natuurlijk zijn aan die beslissing enkele slapeloze nachten voorafgegaan, want het is een risico om je vaste job op te geven voor zo’n avontuur. Er is één voordeel: als kleinschalige bioboer hoef je geen zware investeringen te doen. Ik heb geen dure landbouwmachines nodig. De enige grote investering is de grond die ik moet kopen.”

Ik hou maandelijks 2.200 euro over, maar daar zijn al een hoop kosten van af: een deel van de huishuur, de auto, internet, een smartphone... af. Mijn reële inkomen zal eerder rond de 3.500 euro liggen Enya

Alles op de zaak

“De komende twee jaar zal ons gezin het dus alleen met mijn inkomen moeten doen”, pikt Enya in. “Maar dat zou probleemloos moeten lukken, want we hebben genoeg opzij staan. Ik hou maandelijks netto 2.200 euro over, maar daar zijn al een hoop kosten van af: een deel van de huishuur, de auto, internet, een smartphone... Dat staat allemaal op mijn zaak. Mijn reële inkomen zal dus eerder rond de 3.500 euro liggen. Ik ben psychotherapeut en pedagoog gespecialiseerd in hoogsensitiviteit. Mijn praktijk is twee huizen verder, maar ik bied ook online trajecten aan. Die hebben het tijdens de coronacrisis enorm goed gedaan. Van april tot juli heb ik er 650 verkocht, tien keer zoveel dan normaal. Mensen waren in die periode veel meer thuis, én angstig omwille van de epidemie. Als ze hulp wilden, moesten ze wel online gaan, want naar de psycholoog gaan, kon niet.”

“Doordat mijn bedrijf de jongste maanden zo is gegroeid, is er nu geld om Ricardo te ondersteunen in zijn droom. Ik vind het heel fijn dat dit kan, want hij heeft mij ook onderhouden toen ik mijn opleiding volgde. Nu zijn de rollen omgekeerd. En zo vreselijk veel kosten hebben wij ook niet. Een hypotheek hoeven we niet af te betalen, want we huren ons huis van mijn ouders via mijn vennootschap.

Onze grootste kostenpost is voeding. Wij kopen alleen maar bio-producten. Daar spenderen we maandelijks tussen de 500 en 700 euro aan

Onze grootste kostenpost is voeding. Daar spenderen we maandelijks tussen de 500 en 700 euro aan. Wij kopen alleen maar bio-producten en die zijn altijd duurder. Een pak biologische melk voor Maya kost bijvoorbeeld 13 euro. Hier in Arendonk vind je die dingen niet, dus wij rijden één keer per week naar Turnhout om daar groenten in te slaan.”

“Zeker tijdens de lockdown hebben we veel aan voeding uitgegeven omdat je enkel thuis kon eten. We hadden succes met de zaak, maar konden dat niet eens vieren met een etentje op restaurant of reisje. Heel bizar. Vroeger hebben we veel gereisd, en Ricardo en ik leerden elkaar ook kennen in het buitenland, tijdens een Erasmusprogramma in IJsland. We zijn ooit zeven weken low budget naar Indonesië geweest en spendeerden toen maar 2.000 euro per persoon, inclusief vlucht. Sinds Maya er is, maken we alleen nog maar korte trips.”

Dure opleidingen

Enya: “Aan Maya hebben we nog niet veel kosten. We voeden haar schermvrij op, dus geen tv of iPad hier. Een crèche hebben we niet nodig. Ik werk alleen in de voormiddag en dan blijft ze bij mijn ouders. ’s Namiddags is ze bij mij. Behalve skaten en sporten heb ik geen hobby’s.”

Ricardo: “Ik bak zeer graag brood en heb een kneedmachine en een graanmolen gekocht. Ik maal mijn bio-graan zelf. Dat maakt mijn brood wel duurder dan in de winkel, maar het is zoveel lekkerder. Ik koop nu ook veel boeken over landbouw.”

Mijn therapie-opleiding heeft mij gespreid over vier jaar 15.000 euro gekost. Ik volg ook een cursus business coaching. Die kost 3.000 euro Enya

Enya: “We investeren graag en veel in onszelf via opleidingen. Mijn therapie-opleiding heeft mij gespreid over vier jaar 15.000 euro gekost. Binnenkort gaan Ricardo en ik ook samen een online cursus van de Amerikaanse lifecoach Tony Robbins volgen. Die kost 480 euro voor ons twee. Ik volg ook een cursus business coaching. Die kost 3.000 euro. Dat is veel geld, maar alles wat je in jezelf en je gezondheid investeert, verdien je achteraf dubbel en dik terug.”

Ricardo: “Zulke grote uitgaven bespreken we altijd eerst, maar wij hebben geen aparte rekeningen. Alles komt uit dezelfde pot. Ik geef meer geld uit aan hobby’s, Enya’s kleren zijn dan weer iets duurder.”

Enya: “Voor een jurkje betaal ik meestal 80 tot 120 euro. Alleen was de blauwe die ik nu draag, 300 euro, maar die heb ik gekocht voor een fotoshoot voor de site. Dit is mijn duurste stuk, mijn ‘ik heb het gemaakt’-kleedje.” (lacht)

Gelukkig kunnen we in België bouwen in plaats van in Oostenrijk, want daar kost een huis twee keer zoveel. Vooral grond is er peperduur: 600 euro per vierkante meter Ricardo

Ricardo: “We zijn nu vooral aan het sparen om zelf een huis te bouwen.”

Enya: “We proberen elke maand minstens 900 euro opzij te zetten. Voor Maya sparen we niet, gezien de lage rente. Dat geld kunnen we beter in de zaak of vastgoed investeren.”

Ricardo: “Gelukkig kunnen we in België bouwen in plaats van in Oostenrijk, want daar kost een huis twee keer zoveel. Vooral grond is er peperduur: 600 euro per vierkante meter.”

Enya: “Maar daar heb je wel meer voordelen. De dertiende en veertiende maand zijn er veel minder belast, en je krijgt tot drie jaar moederschapsverlof. Dat is toch mijn grote frustratie. We willen een tweede kindje, maar als zelfstandige krijg ik geen ouderschapsverlof. Ik heb wel drie maanden bevallingsrust waarbij ik 1.800 euro per maand en honderd dienstencheques krijg. Die cheques zijn fijn en ik heb sowieso één dag per week een poetshulp, maar de overheid zegt eigenlijk: ‘Blijf vooral niet bij je kind.’ In dit land kunnen jonge vrouwen die kinderen willen, beter niet ondernemen.”

