ZOVEEL VERDIEN IK. Polyvalent medewerker Ernst (21) staat volledig op eigen benen: “Ik heb een mooi loon voor een 21-jarige die enkel een diploma van de middelbare school heeft”

Wie is hij?

• Ernst Papikjan (21) uit Edegem

• single

• polyvalent medewerker in het Stuivenbergziekenhuis

Zijn inkomen:

• €0 - €2000

“Sinds april vorig jaar werk ik in de keuken van het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen”, vertelt Ernst Papikjan, die Armeense roots heeft. “Mensen zeggen wel eens: ‘In een ziekenhuis werken, da’s toch niet tof, want je zit altijd tussen de zieke mensen’, maar ik vind dit dus wél een hele fijne job. De collega’s en de sfeer in de keuken maken het plezant. We hebben ook een roulatiesysteem: de ene keer zorg je voor de warme gerechten, de andere keer doe je de afwas. Daardoor wordt het niet snel saai.”

Ik had absoluut geen zin meer om verder te studeren. Na mijn humaniora heb ik nog een tijdje voor mijn opa gezorgd en toen hij overleed, ben ik meteen werk gaan zoeken

“Ik ben ook erg tevreden met mijn inkomen. Ik verdien tussen de 1700 en de 1900 euro netto, afhankelijk van het aantal weekends dat ik die maand heb gewerkt. Ik krijg ook een fietsvergoeding en maaltijdcheques. Ik vind dat best een mooi loon voor een 21-jarige die enkel een diploma van de middelbare school heeft. Ik had absoluut geen zin meer om verder te studeren. Na mijn humaniora heb ik nog een tijdje voor mijn opa gezorgd en toen hij overleed, ben ik meteen werk gaan zoeken. En dat heb ik redelijk snel gevonden.”

“In mijn vrije uren ben ik dj en webmaster bij de internetradio Whoopy en dat doe ik ondertussen al zeven jaar. Maar dat is op vrijwillige basis. Daar ontvang ik geen vergoeding voor, maar ik krijg er wel andere dingen voor in ruil. Ik kan bijvoorbeeld onze artiesten persoonlijk ontmoeten en dan ontvang ik wel eens gratis tickets en cd’s of mag ik backstage bij een optreden. Dat compenseert voor mij het feit dat wij niet worden betaald. Mijn vast presentatie-uur is vrijdag tussen 19 uur en 22 uur, maar als collega’s een keer niet kunnen, spring ik ook wel eens in. Mijn tante Wendy was al dj en door haar heb ik zelf ook de smaak te pakken gekregen.”

Helft van de kosten

“Ik woon nog maar sinds 1 oktober alleen. Voordien heb ik twee jaar bij mijn tante gewoond. Maar het was tijd om uit te vliegen en op mijn eigen benen te staan. Financieel scheelt dat natuurlijk wel. Bij mijn tante betaalde ik de helft mee van de kosten, wat neerkwam op 365 euro. Nu moet ik alles uiteraard alleen bekostigen. Gelukkig heb ik bijna al mijn meubels gekregen van vrienden en familie. Mijn huur bedraagt 765 euro, met algemene kosten erbij, maar wel zonder water en elektriciteit. Daarnaast betaal ik nog 60 euro per maand om een garage te huren en ik heb een lening voor mijn auto lopen, waar ik maandelijks 186 euro voor afbetaal. Maar ik maak me geen zorgen over mijn financiën, omdat ik weet hoe ik met geld moet omgaan. Ik ga zeer verstandig om met mijn centen en ik draai elke euro drie keer rond voor ik hem uitgeef. Dat heb ik van thuis uit meegekregen.”

Als er thuis geld was, werd dat enkel besteed aan die dingen die écht nodig waren. En zo leef ik nu ook

“Ik ben niet in armoede opgegroeid, maar we hadden het ook niet breed. Als er geld was, werd dat enkel besteed aan die dingen die écht nodig waren. En zo leef ik nu ook. Ik ken de waarde van een euro. Ik hou bijvoorbeeld wel van auto’s, maar ik heb mij een Opel Corsa gekocht in plaats van een dure wagen. Ik zal ook nooit 100 euro spenderen aan een broek. Schoenen koop ik alleen, als mijn oude versleten zijn. Af en toe bestel ik eens een Zalon box bij Zalando en dan durf ik mij daar wel eens een paar dingen van aan te schaffen. Maar dat gebeurt maar twee keer per jaar.”

Euro’s uitsparen

“Ook aan eten hoef ik als single niet veel geld uit te geven. Als ik spaghettisaus maak, vries ik meteen ook een paar porties in. Ik mag bovendien één dag per week bij mijn tante gaan eten. Ik ga zelden op restaurant, tenzij bij een speciale gelegenheid, zoals een verjaardag. Als ik zin heb in McDonald’s vraag ik mezelf altijd eerst af: ‘Kan ik daar mijn geld echt aan uitgeven of ga ik achteraf spijt hebben, omdat ik ook gewoon thuis had kunnen eten?’ Op die manier heb ik al veel eurootjes uitgespaard. Slechts heel af en toe verwen ik mezelf een keer. Met wat versiering voor het interieur van mijn auto bijvoorbeeld, want die moet er goed uitzien. En vorig jaar heb ik een nieuwe iPhone gekocht. Die zal nu een jaar of vier, vijf moeten meegaan. Ik dénk er niet aan om jaarlijks een nieuwe smartphone te kopen.”

“Ik heb wel één kleine verslaving: vakantieveilingen.be. Daar koop ik veel spullen, soms ook dingen die ik niet echt nodig heb. Maar als ik ze uiteindelijk niet gebruik, verkoop ik ze door. Mét winst. Ik had op die website bijvoorbeeld een salontafel gekocht voor 30 euro, maar omdat ik er nadien ook nog eentje cadeau kreeg, heb ik ze weer verkocht voor 60 euro. Ze zat zelfs nog in de verpakking.” (lacht)

Huis kopen

“Zolang ik bij mijn tante woonde, kon ik goed sparen. Ik betaalde mijn tante voor mijn kost en inwoon en dan hield ik elke maand 300 à 400 euro apart voor persoonlijke uitgaven, zoals mijn auto of feestje met de radio. Op café ga ik sowieso niet, dat vind ik geldverspilling. De rest van mijn loon ging meteen naar mijn spaarrekening. Dat was toch altijd bijna 1000 euro.”

Nu ik alleen woon, kan ik niet meer zoveel sparen, maar ik hoop toch nog steeds zo’n 500 euro opzij te kunnen zetten

“Nu ik alleen woon, kan ik niet meer zoveel sparen, maar ik hoop toch nog steeds zo’n 500 euro opzij te kunnen zetten. Ik vind het zeer belangrijk om een spaarpotje te hebben. Dat gebruik ik voor mijn uitstappen met de radio, want dan overnachten we wel eens op hotel in Nederland. En voor mijn autoverzekering en mijn brandverzekering die ik jaarlijks in één keer betaal. Maar het dient ook voor later, want ooit wil ik een huis kunnen kopen. En een nieuwe auto. Daar probeer ik nu al mijn best voor te doen.”

Luister naar Jens op Radio Whoopy, elke vrijdag tussen 19 en 22 uur.

Beste koop

“Mijn auto, een zwarte Opel Corsa van 7.400 euro. Die heb ik gekocht met het geld van mijn eerste vakantiejob. Met een auto geraak je overal en ben je van niemand afhankelijk.”

Grootste miskoop

“Een messenset op vakantieveilingen.be. Ik had eerst één met vier messen gekocht, maar toen ik er achteraf één van 24 vond, heb ik daar ook nog op geboden. Dat was dus één set te veel.”

Duurste koop

“Mijn computer, met twee schermen en mijn microfoon om radio te maken. Daar heb ik toch een 1.300 euro voor betaald.”

Wat als je de lotto wint?

“Een huis en een nieuwe auto kopen, misschien een BMW of een Mercedes. En een reis maken naar de andere kant van de wereld. Maar ik zou zeker niet alle geld opdoen.”

Maakt geld gelukkig?

“Nee. Met geld ben je ten eerste niet gezond. En ten tweede, met geld heb je waarschijnlijk veel vrienden, maar de vraag is dan maar hoe oprecht die vriendschap is.”

