ZOVEEL VERDIEN IK. Nadia (32) werkt nu als verkoopster: “500 euro minder per maand, maar geen seconde spijt”

Redacteur Inge Stiers vraagt elke week aan enkele Vlamingen hoeveel ze verdienen . Zo kreeg Nadia Kara 1.600 euro per maand met haar viervijfde job als communicatiespecialist, maar omdat ze niet meer gelukkig was, nam ze ontslag. Vandaag werkt Nadia voor 500 euro minder in een vintage kledingwinkel en verkoopt ze tweedehands interieurspullen in haar webshop. “Tijd is voor mij veel belangrijker dan geld”, zegt ze.

Wie is ze?

• Nadia Kara (32) uit Borgerhout

• Single

• Werkt halftijds als verkoopster en runt vintagewebshop www.bijzonder-shop.be

• Inkomen: €0 - €2.000

“Ik werk drie dagen per week als verkoopster en verdien daar 1.100 euro netto mee. De rest van de tijd ben ik bezig met mijn webshop Bijzonder, waarop ik tweedehands interieurspulletjes verkoop”, vertelt Nadia. “Op een goede maand verdien ik daar gemiddeld 500 euro mee, op een slechte maand, zoals augustus, hou ik er amper 80 euro omzet aan over. De shop is maar een bijverdienste — ik verkoop geen meubels, waardoor mijn winstmarge sowieso beperkt is ­— maar ik wil hem graag wat uitbouwen. Voor corona was ik zelfs van plan een opslagruimte te huren voor mijn stock, maar die investering kan ik nu niet aan. Omdat de winkel waar ik werk moest sluiten, was ik drie maanden technisch werkloos. Ik kreeg toen maar 700 euro en heb dus aan mijn spaargeld moeten zitten.”

Omdat de winkel waar ik werk moest sluiten, was ik drie maanden technisch werkloos. Ik kreeg toen maar 700 euro en heb dus aan mijn spaargeld moeten zitten. Nadia

“Van opleiding ben ik communicatie- en marketingspecialist. Na mijn studie heb ik een jaar of acht in reclame- en marketingbureaus gewerkt. Anderhalf jaar geleden ben ik weggegaan bij het pr-bureau waar ik werkte in Gent, omdat ik het niet leuk meer vond. Ik heb dit appartement in Antwerpen gekocht en ben naar hier verhuisd. Ik heb toen een tijdje niet gewerkt om me te focussen op de verbouwingen, die toch drie maanden hebben geduurd. Daarna ben ik gestart als freelancer in het nachtleven en de eventwereld. Ik deed de communicatie voor clubs en werkte af en toe als dj. Maar omdat mijn inkomsten te wisselend waren, ben ik in de vintage kledingwinkel begonnen om een vast inkomen te hebben. Ik moet dit appartement afbetalen, dus kan zulke risico’s niet meer nemen.”

Hulp van papa

“Ik heb 130.000 euro betaald voor deze woning, maar heb alles moeten verbouwen. Hoeveel ik daaraan heb uitgegeven? Dat heb ik nog niet durven uitrekenen. (lacht) Elke maand gaat er 600 euro naar de hypotheek. Dat is niet zoveel, en dat heb ik te danken aan mijn vader, die mij financieel heeft gesteund. Ik had zelf zo’n 5.000 euro gespaard, zonder de hulp van papa had ik zelfs geen lening gekregen.”

“Ik leef erg zuinig en prijsbewust. Ik schat dat ik zo’n 20 euro spendeer voor een paar dagen aan boodschappen. Ik heb het geluk dat Borgerhout veel kleine winkeltjes telt waar je goedkoop fruit en groenten vindt. Vlees eet ik amper. Mijn hond Biceps eet duurder eet dan ik, denk ik. (lacht) Hij krijgt biologische en glutenvrije hondenbrokken van algauw 70 euro per zak, omdat ik niet wil dat hij rotzooi uit de supermarkt eet. Daarnaast krijgt hij blikvoer dat nog eens 2 euro per stuk kost.”

Ik heb al drie jaar geen nieuwe kleren meer gekocht en als ik een auto nodig heb, huur ik er één via Cambio. Nadia

“Ik heb al drie jaar geen nieuwe kleren meer gekocht. Kleding en meubels koop ik tweedehands, om een paar Ikea-spullen na. Ik heb geen auto, en als ik er een nodig heb om tweedehandsspullen op te halen voor de webshop huur ik er één via Cambio. Ik heb een abonnement van 11 euro per maand en dan betaal je per kilometer en minuut dat je hem gebruikt. Als ik van 10 tot 16 uur in Antwerpen en omstreken rondrijd, kost me dat 30 euro. Da’s misschien duur voor één dag, maar het blijft minder dan zelf een auto te bekostigen.”

Weer sparen

“In mijn vorige job verdiende ik 1.600 euro om vier vijfden te werken, maar ik heb geen spijt dat ik die baan achter mij heb gelaten. Ik besef nu pas dat tijd voor mij veel belangrijker is dan geld. Ik ben in relatieve armoede opgegroeid, dus ben het gewend om naar elke euro te kijken. Ik heb nooit een extravagante levensstijl gehad, ben nooit vaak op restaurant gegaan en mis dat ook niet. Reizen doe ik wél graag, maar doe ik altijd lowbudget. Voor mijn dertigste heb ik mezelf een reis naar Japan cadeau gedaan en vlak voor de lockdown ben ik nog naar Los Angeles geweest, met een promoticket van 375 euro heen en terug. Maar toen kwam corona en zat ik tien dagen vast in de States. Ik moest ook een ander vliegticket boeken om terug te komen, iets wat mij 600 euro extra heeft gekost. Maar goed, ik kon niet anders. En daarvoor heb ik ook mijn spaargeld.”

“Op dit moment slaag ik er niet in om nog te sparen, maar zodra de webshop draait, zou ik toch graag 100 à 200 euro per maand opzij zetten. Het is een uitdaging om met een klein budget rond te komen, maar ik vind dat niet erg. Als ik met vrienden op weekend ga of iets ga drinken, weten zij dat ik niet het duurste zal nemen. En als ik uitga, bestel ik alleen pintjes. Voor een avondje stappen heb ik een budget van 50 euro. Dat sociale leven is een kleine luxe die ik mezelf gun en waar ik ontzettend veel uithaal.”

Op 10 oktober opent Nadia een pop-up -store in The Collector’s House, Wolstraat 16, Antwerpen.

Lees hier nog meer verhalen uit de reeks Zoveel verdien ik.

De juiste keuzes maken voor je portefeuille? Laat je gidsen door experts en surf naar onze MijnGids-pagina.

Lees ook:

Kleuterjuf Caroline (42) en leerkracht Kevin (45): “Wij hebben veel voordelen: werkzekerheid en veel vakantie” (+)

Vijf zelfstandigen maken hun rekening: “200% inzet voor 50% minder opbrengst” (+)

Evi (38) verloor 10 jaar geleden haar man: “Ik krijg weleens giftige reacties omdat ik ‘zomaar’ 1.400 euro krijg van de overheid” (+)