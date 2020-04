ZOVEEL VERDIEN IK. Kleuterjuf Caroline (42) en leerkracht Kevin (45): “Wij hebben veel voordelen: werkzekerheid en veel vakantie”

Wie zijn ze?

• Caroline Buytaert (42) en Kevin Cottrell (45) uit Destelbergen

• Ouders van Guss (15) en Lewis (12)

• Zij is kleuterjuf, hij is leerkracht zedenleer

Hun inkomen: € 3.500 - € 5. 000

Caroline: “Ik sta al negentien jaar in het onderwijs als kleuterjuf. Sinds een jaar of zes heb ik een eerste en tweede kleuterklas en dat is eigenlijk de leukste leeftijd. Op dit moment verdien ik 2.300 euro, maar ons loon stijgt om de twee jaar met de anciënniteit.”

Kevin: “Ik geef zedenleer in het lager onderwijs. Ik ben intussen al aan mijn 24ste of 25ste schooljaar bezig, waardoor ik zo’n 2.500 euro verdien.”

Caroline: “Ik vind dat wij voldoende verdienen voor de uren die wij werken. Als er in het onderwijs gestaakt wordt voor meer loon, begrijpen wij dat niet altijd. Je moet niet altijd maar meer willen.”

Kevin: “Wij hebben ook veel voordelen: werkzekerheid en veel vakantie bijvoorbeeld. Wij hebben tijd om vaak te reizen en dat doen wij dan ook. Waardoor wij weleens de reactie krijgen: ‘Hoe? Maar jullie staan allebei in het onderwijs? Hoe betalen jullie dat?’ Maar die mensen hebben geen idee hoe voordelig je op reis kan gaan.”

“In de krokusvakantie zijn we nog naar Barcelona geweest. Vluchten en verblijf hebben ons maar 750 euro gekost” Caroline Buytaert

Caroline: “In de krokusvakantie zijn we naar Barcelona geweest. Onze vluchten en verblijf hebben maar 750 euro gekost. Dat is mijn hobby. Ik plan en herboek hotels tot ik de goedkoopste deal heb. Sinds een jaar hou ik daar ook een blog en Instagram-pagina over bij, omdat ik mijn tips wil delen. Een ticket voor de Sagrada Familia kost bijvoorbeeld 20 euro, maar als je op zondagochtend de mis bijwoont, kan je gratis binnen. Ook voor Park Güell hoef je niet te betalen als je een uur voor opening of een uur na sluiting gaat. Het enige waar we in Barcelona voor betaald hebben, is de zoo. En dan nog voor de helft van de prijs, want als je online tickets koopt, krijg je 50% korting. Vorig jaar hebben we een rondreis van zestien dagen in Florida gemaakt. Als ik alle hotels, vliegtuigtickets en de auto samentel, kom ik voor ons vieren aan 3.500 euro. In de herfstvakantie zijn we naar de Algarve geweest: 980 euro voor een week in een appartement, vlucht inbegrepen.”

Visa Gold

Kevin: “Mensen denken altijd dat zulke reizen met een doorsnee inkomen onmogelijk zijn, maar als je er je tijd instopt, klopt dat dus niet. Caroline is daar zeker eenmaal per week mee bezig.”

Caroline: “Wij stappen uiteraard niet naar een reisbureau en een annulatieverzekering nemen we niet. Wij hebben Visa Gold en als je je reis daarmee betaalt, ben je automatisch verzekerd. Het zijn al die kleine dingen die het verschil maken. Wij betalen zelden nog de volle prijs voor iets. Kleren kopen we bij uitverkopen of met korting, voor huishoudproducten wachten we tot er acties zijn. In het Kruidvat bijvoorbeeld: twee shampoos betalen, twee gratis. Zo kan je heel veel geld uitsparen.”

We hebben ons huis in 2006 gekocht voor 200.000 euro van een koppel dat ging scheiden. Die prijs betaal je hier normaal gezien voor een rijhuisje Kevin Cottrell

Kevin: “Of door dingen zélf te doen. Wij hebben onze keuken zelf geplaatst en de vloer zelf gelegd.”

Caroline: “Ons terras zou 5.000 à 6.000 euro kosten, maar uiteindelijk hebben we het zelf gelegd en alleen het hout betaald: 1.700 euro.”

Kevin: “Ons huis is nog niet afbetaald, maar daarmee hebben we geluk gehad. We hebben het in 2006 gekocht voor 200.000 euro van een koppel dat ging scheiden. Die prijs betaal je hier normaal gezien voor een rijhuisje.”

Caroline: “In het begin betaalden we 1.001 euro af op dertig jaar, maar in 2015 hebben we onze lening laten herzien en nu is het minder dan 1.200 euro over vijftien jaar. En dat bedrag zullen we, ook al is onze lening afbetaald, altijd opzij blijven zetten als appeltje voor de dorst tijdens ons pensioen. We hebben wel wat spaargeld, maar als we dat gebruiken, moet dat meteen weer aangevuld worden. Onze ramen zijn bijvoorbeeld vervangen. Hadden we dat geld geleend, dan had ons dat 850 euro aan rente gekost. Daarom hebben we ons spaargeld gebruikt, maar ik sta erop dat we dat bedrag zo snel mogelijk weer terugstorten. Ik woon al sinds mijn zeventiende alleen en ben altijd heel zuinig met mijn geld moeten omspringen. Misschien is mijn houding daarvan wel het gevolg.”

Kevin: “We hebben wel een autolening voor onze Volkswagen, die 22.000 euro kostte. Die lening van 323 euro per maand loopt nog anderhalf jaar.”

Caroline: “We houden ook van merken, zowel voor auto’s als voor kleding. Niet per se dure, maar eerder sportieve, zoals Quiksilver, O’Neill, Nike, Vans... Ik ben ook zot van Uggs. Ik heb toch wel zes paar.”

Ik vind het belangrijk dat onze kinderen met geld leren omgaan. Ze hebben een luxeleven, maar moeten wel de waarde van geld kennen en beseffen dat het niet uit de lucht komt vallen Caroline Buytaert

Kevin: “Als we in Amerika zijn, kopen we daar schoenen. Voor zeven paar waren we slechts 200 dollar kwijt. In België betaal je zoveel voor één paar. Daarnaast gaat een klein deel van ons budget naar hobby’s: ik speel eenmaal per week basketbal. Dat kost 70 euro. En ik verzamel nog spulletjes uit mijn jeugd, zoals speelgoed (zie foto). Daar heb ik een vast budget van 100 euro per maand voor. Ook de kinderen sporten: Guss basket en Lewis breakdancet. Voor Guss betalen we 360 euro per jaar, de danslessen van Lewis kosten ietsje meer. Hij moet die meerprijs zelf betalen, omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen allebei evenveel krijgen van ons.”

Caroline: “Lewis is ook model en doet regelmatig fotoshoots. Daardoor heeft hij een rekening waar best al wat geld opstaat. Ze krijgen ook allebei zakgeld: Lewis 20 euro, Guss 25 omdat hij ouder is. Met dat geld heeft Lewis ons in Barcelona getrakteerd op het bezoekje aan de zoo. Hij houdt veel van dieren en stond erop om onze tickets te betalen. Ik vind het belangrijk dat ze met geld leren omgaan. Ze hebben een luxeleven, maar moeten wel de waarde van geld kennen en beseffen dat het niet uit de lucht komt vallen.”

Volg hen op @cakesreisjes of cakesreisjesga.home.blog

Beste koop

Allebei: “Ons huis van 200.000 euro. We hebben daar heel weinig voor betaald.”

Duurste koop

Caroline: “Onze auto. En mijn beugel, die in totaal 3.000 euro kost. Ik heb die niet uit esthetische overwegingen, maar omdat ik één tand had die naar achteren stond, waardoor ik altijd pijnlijke blaasjes kreeg in mijn mond.”

Kevin: “Mijn telefoon, de nieuwste Samsung. De winkelprijs is normaal 800 euro, maar door allerlei acties heb ik maar 340 euro betaald.”

Grootste miskoop

Caroline: “Een jurk van DKNY, gekocht in New York. Die kostte 90 euro, maar ik heb hem eerder gekocht om de verkoopsters te tonen dat ik mij het kon permitteren dan dat ik hem echt mooi vond.”

Kevin: “Als kind heb ik eens een fluoroze boekentas gekocht. Ik was nog maar net uit de winkel toen ik al dacht: ‘Wat heb ik gedaan?’ Dat is mij altijd bijgebleven.”

Wat als je de lotto wint?

Caroline: “Mijn leven houden zoals het is en al een deel aan onze kinderen schenken zodat de staat niks meer kan inpikken. En ons twee weken laten bedienen op een jacht in Zuid-Frankrijk.”

Kevin: “Nog een verdieping op ons huis bouwen. Ik heb wel een eigen plek op zolder. Maar mocht geld geen rol spelen, dan zou ik een zeer mooie mancave maken.”

Maakt geld gelukkig?

Caroline: “Nee, want als je veel geld hebt, maar alles errond zit niet goed, kan je niet gelukkig zijn. Wij zouden even gelukkig zijn met minder.”

Kevin: “Voor de dingen die we nu doen, zoals reizen, heb je geld nodig. Ik zou dus zeggen: ‘Ja, ik ben gelukkig door het geld dat we hebben’. Maar hadden we dat geld niet, dan zouden we op een andere manier gelukkig zijn.”

