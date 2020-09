ZOVEEL VERDIEN IK. Kapster Vicky (37) betaalt als alleenstaande mama alles voor haar zoon: “Deze maand al 640 euro voor schoolmateriaal”

Redacteur Inge Stiers vraagt elke week aan enkele Vlamingen hoeveel ze verdienen . Deze keer komt Vicky (37) aan het woord. Omwille van de corona-maatregelen moest ze haar kapsalon negen weken sluiten, maar dat was voor haar geen onoverkomelijk probleem. “Ik ben een grote spaarder, en had gelukkig een buffer om die periode te overbruggen”, zegt ze. “Als alleenstaande mama heb ik wél veel kosten. Al lukt het mij zonder alimentatie.”

Wie is ze?

• Vicky Vanremoortele uit Deurne

• Alleenstaande mama van Brent (15)

• Kapster

Haar inkomen:

• € 0 - € 2.000

“Ik heb zeven jaar voor een bazin gewerkt, maar op mijn 25ste wou ik mijn eigen zaak starten. Als zelfstandige ben je veel vrijer en weet je dat elke cent die je verdient voor jezelf is. Dat is toch een heel ander gevoel. Ik ben op internet beginnen te kijken en vond er dit pand. Ik heb een bod gedaan, en dat is meteen aanvaard. Ik betaal nu rond de 750 euro af. Ik heb niet zoveel moeten lenen omdat ik nog een tijdje thuis gewoond heb en ondertussen keihard gewerkt, waardoor ik flink kon sparen. Ik heb ook weinig extra kosten gehad aan mijn zaak, want dit was al een kapsalon toen ik het kocht. Het interieur heb ik behouden, en ook een van de medewerksters van de vorige eigenaars werkt hier nog steeds. Wonen doe ik hier echter niet. Ik huur het huis van mijn grootmoeder voor een symbolisch bedrag.”

Skatelessen

“Als alleenstaande mama draai ik in mijn eentje op voor mijn zoon. Zijn vader heeft wel een tijdje 125 euro alimentatie per maand betaald, maar dat heeft niet lang geduurd. En het lukt mij ook zonder die schamele bijdrage. Maar ik werk er wel zeer hard voor. Het geld voor Brents rijbewijs staat bijvoorbeeld al opzij. En omdat hij de richting sanitair volgt, betaal ik 641 euro voor schoolmateriaal in september. Als je een stiel leert, heb je dure dingen als veiligheidsschoenen nodig. De school splitst die rekening wel op, waardoor je niet alles ineens hoeft te betalen.”

Ik heb nog altijd mijn allereerste bankrekening van toen ik veertien was. Daar komen het kindergeld en alle terugbetalingen van dokter- en tandartskosten op

“Brent wil ook graag privéskatelessen volgen, maar dat kost 50 euro per keer. Daar zal hij dus even mee moeten wachten. Hij heeft wel een nieuw skateboard van meer dan 250 euro gekregen. Niet uit Decathlon, nee. Als je zoiets koopt, moet het kwaliteit zijn, vind ik. Brent krijgt ook 50 euro zakgeld per maand, maar dat spaart hij. Of soms koopt hij er een Playstation-spel mee.”

“Ik ben altijd een grote spaarder geweest. De verplichte sluiting door corona kon ik makkelijk overbruggen omdat er altijd geld opzijstaat voor noodgevallen. Ik heb alleen een jaar uitstel gevraagd om mijn lening af te lossen, om de druk wat van de ketel te halen. Ik zet dat geld wél aan de kant, want uitstel is geen afstel. Sowieso probeer ik elke maand minstens 250 euro opzij te zetten. En ik heb nog altijd mijn allereerste bankrekening van toen ik veertien was. Daar komen het kindergeld en alle terugbetalingen van dokter- en tandartskosten op. Die rekening gebruik ik nooit. Blijkbaar deed mijn oma dat vroeger ook zo.”

Zelden op reis

“Als je veel uren klopt, kan je best rijk worden van een kapsalon, maar als ik mezelf en mijn zoon niets hoef te ontzeggen en ik wat geld op mijn spaarrekening kan zetten, is het voor mij al lang goed. Ik ben niet zo materialistisch ingesteld. Ik heb geen behoefte aan een chique auto of dure kleren. Ik ga maar twee keer per jaar shoppen. Dan zit mijn koffer wel vol en ben ik meteen 1.500 euro kwijt.” (lacht)

Aangezien ik graag eet en kook, spendeer ik daar wel met plezier geld aan. Maandelijks geef ik zo’n 600 euro uit aan boodschappen en één keer per week gaan we uit eten

“Ik ga ook zelden op reis. Met twee honden, twee katten en twee paarden trek je er niet zo makkelijk op uit. Deze zomer had ik uitzonderlijk een vakantie naar Tenerife geboekt om mijn zoon een plezier te doen. Maar die heb ik geannuleerd, omdat ik me omwille van corona niet op mijn gemak voelde. De 700 euro die ik al betaald had, ben ik kwijt. Zuur geld, maar geen drama.”

“Aangezien ik graag eet en kook, spendeer ik daar wel met plezier geld aan. Maandelijks geef ik zo’n 600 euro uit aan boodschappen en één keer per week gaan we uit eten. Maar dat kan 15 euro per persoon zijn. Ik zal wel altijd drinkgeld geven. Dat doen mijn klanten, vooral de oudere, ook nog steeds. Op sommige dagen krijg ik zo wel 40 à 50 euro.”

Ik schat dat ik 6.000 à 7.000 euro uitgegeven heb aan tatoeages

Paarden en haken

“Mijn twee paarden kosten natuurlijk wel wat geld. De wei waar ze staan, huur ik voor 130 euro en maandelijks gaat er toch zeker 500 euro aan voeding op. Een van mijn paarden heb ik al van mijn elfde. Dat kan ik niet zomaar wegdoen. Vroeger reed ik ook vaak, maar daar ben ik mee gestopt omdat mijn paarden te oud zijn. Nu doe ik vooral handwerk: ik haak heel graag. Dat is niet zo’n kostelijke hobby. Ik geef gemiddeld 6 à 7 euro uit aan een bol wol en voor één truitje heb ik er vier nodig. Dat valt dus goed mee. Mijn andere hobby zijn tatoeages. Ik heb maar weinig lege plekjes meer. (lacht) Bij mijn eerste tattoo was ik zeventien. In 2013 heb ik een sleeve (daarbij wordt de arm volgetatoeëerd, red.) laten zetten, en ook mijn buik en benen staan intussen vol. Ik ga her en der nog wat laten bijwerken zodat alles een geheel vormt, maar dan stop ik ermee. Ik vergelijk het een beetje met therapie: het doet pijn, maar als je buitenkomt, is je rugzak leeg. Goedkoop is het echter niet. Per uur mag je toch 100 euro rekenen bij een goede tattoo-artiest. Ik schat dat ik 6.000 à 7.000 euro uitgegeven heb aan tatoeages.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Beste koop

“Mijn ijskast met dubbele deur. Daar kan ik echt alles in kwijt. Kostprijs: 1.500 euro.”

Duurste koop

“Mijn megagrote fluwelen zetel van 6.000 euro. We kunnen er heerlijk op liggen en hij past net in mijn woonkamer. Ik wil hem nooit meer kwijt.”

Grootste miskoop

“Mijn vorige wagen, een tweedehands Ford Focus. Ik heb er welgeteld vijf dagen mee gereden en toen was de motor kapot. Ik had er maar 2.500 euro voor betaald, maar toch. Achteraf heb ik voor mijn verjaardag een nieuwe Nissan gekregen van mijn opa.”

Gezondheid staat op de eerste plaats, maar als je geen geld hebt, kan je volgens mij sneller dood zijn

Wat als je de lotto wint?

“Blijven werken, maar halftijds. En iets nieuws leren, zoals gitaar spelen. Ook zou ik de stad verlaten en een huis kopen met veel grond errond, zodat mijn paarden er kunnen staan.”

Maakt geld gelukkig?

“Geld brengt geluk. Gezondheid staat op de eerste plaats, maar als je geen geld hebt, kan je volgens mij sneller dood zijn. Het voornaamste is dat mijn kapsalon voldoende draait om mijn zoon alles te geven wat hij nodig heeft. Wat niet betekent dat Brent alles zomaar krijgt. Ik wil wel dat hij de waarde van geld kent.”

Lees hier nog meer verhalen uit de reeks Zoveel verdien ik.

Lees ook:

Steve (37) is duiker-ontmijner bij het leger: “Bovenop mijn basisloon van 1.900 euro krijg ik nog een gevaren­premie” (+)

Van 30.000 euro naar 3.000 euro: horeca-ondernemers maken hun coronarekening (+)

Julie (30) woont met haar mama en twee kinderen in een kangoeroewoning: “Ik betaal 760 euro af, en dat is haalbaar” (+)