ZOVEEL VERDIEN IK. Julie (30) woont met haar mama en twee kinderen in een kangoeroewoning: “Ik betaal 760 euro af, en dat is haalbaar”

Wie is ze?

• Julie Troonbeeckx (30) uit Rotselaar

• Kleuterjuf en schoonheidsspecialiste

• Single

• Mama van Fien (6) en Miel (4)

• Verdient tussen de € 2.000 en €3.500 per maand

Julie Troonbeeckx: “Sinds ik single ben, combineer ik twee jobs. Als kleuterjuf verdien ik 1.800 euro, als schoonheidsspecialiste varieert mijn inkomen van maand tot maand, met een gemiddelde van 400 à 500 euro. Tweeënhalf jaar geleden zijn mijn partner en ik uit elkaar gegaan. Omdat ik een bezigheid nodig had om niet in een zwart gat te vallen, ben ik gestart met een opleiding tot schoonheidsspecialiste. Met twee kleine kinderen kom je ’s avonds niet meer buiten, maar door die bijbaan zie ik altijd mensen in mijn thuispraktijk. Ook financieel is het een mooi extraatje, wat nodig is als je er alleen voor staat. Ik wou ook na mijn scheiding nog op vakantie of naar de dierentuin kunnen gaan met de kinderen. Als wij met z’n drieën naar de zoo gaan, zijn we 100 euro kwijt. Zulke uitstapjes kunnen dus alleen als ik nog een bijverdienste heb.”

“Na de breuk met de papa van Fien en Miel moest ik ook een nieuw huis zoeken. Een haast onmogelijke opgave als alleenstaande. Daarom wonen mijn mama — die ook alleen is — en ik nu in een kangoeroewoning. Zij heeft haar huis ook verkocht en samen hebben we deze woning gekocht en verbouwd tot een kangoeroewoning. Da’s ook heel fijn voor de kinderen, want ook al werkt moeke nog voltijds, in het weekend en ’s avonds is ze er altijd voor hen. We hebben allebei een aparte lening, zij een op tien jaar, ik op 25. Ik betaal 760 euro af, en dat is haalbaar. Ik heb drie slaapkamers en we delen een grote tuin. Dat had ik de kinderen nooit kunnen geven als ik in mijn eentje had moeten huren of kopen.”

“Aan een kangoeroewoning zijn wel voorwaarden verbonden. Er mag bijvoorbeeld maar één brievenbus zijn en maar één elektriciteits- en watermeter. Wij delen die rekening gewoon door twee, ook al zou ik meer moeten betalen, want wij zijn met drie. Maar mama heeft dat graag over voor haar kleinkinderen. De enige moeilijkheid aan deze vorm van samenleven is misschien dat je een kangoeroewoning niet mag onderverhuren. Als één van ons tweetjes ooit iemand leert kennen en hier niet meer wil blijven wonen, zitten we met een probleem.”

Elke vakantie weg

“Mama is boekhoudster, dus zij houdt ook mijn uitgaven minutieus bij in Excel-files. We hebben een gemeenschappelijk rekening waarop ik elke maand 1.600 euro stort. Daar zit mijn deel van de lening in, maar ook vaste kosten, zoals tv en internet. En zij betaalt daarmee alle rekeningen. Dat is ontzettend handig voor mij, want ik hoef mij nergens zorgen om te maken. (lacht) Wij delen trouwens ook een auto. Ik ga met de trein werken, zij met de elektrische fiets, dus we gebruiken die zelden. Dan is het slimmer om er samen één te kopen, want dan kan je ook de kosten van de benzine en verzekering halveren.”

“Sparen doe ik niet, behalve voor de kinderen. Op hun rekening zet ik elke maand 10 euro. Ik weet wel dat ik geld opzij zou moeten zetten voor onverwachte kosten, maar ik ga liever elke vakantie met de kinderen op reis. Ook al is het maar naar zee in een Airbnb. In de krokusvakantie zijn we gaan skiën, rond Pasen trekken we naar het Zwarte Woud en in de grote vakantie gaan we met het vliegtuig weg. Dat kost mij dan zo’n 900 euro voor tien dagen. Maar ik bespaar wel op andere dingen. Al mijn meubels zijn tweedehands en als de kleren van de kinderen te klein zijn, verkoop ik die online. Ik koop ook foodboxen, zoals 15 gram. Ik hoor velen beweren dat dat duurder is, maar ik vind van niet. Met zo’n box heb je alles in huis wat je nodig hebt voor een maaltijd en ik koop dan ook niet méér. Dat scheelt, want ik betaal maar 59 euro voor drie maaltijden. Ik neem een box voor drie volwassenen en de overschot gaat naar mama. Op zondag maak ik een grote pot spaghetti en één keer per week eten we frietjes. Voor de rest gaan we naar Aldi, wekelijks voor een 50 euro.”

“Ook op de kleren van de kinderen bespaar ik. Ik zou graag merkkledij kopen, maar ik kan geen 35 euro aan een T-shirt geven. Voor mezelf koop ik zelden kleren, maar ik heb het geluk dat ik af en toe iets nieuws krijg via samenwerkingen op mijn blog. Het enige waar ik geld aan uitgeef, zijn mijn wimperextensions: 30 euro per maand.”

“Fien en Miel gaan één weekend om de veertien dagen naar hun papa. Ik krijg 150 euro alimentatie per kind per maand en die gebruik ik voor de gewone uitgaven, zoals kleren, schoolrekeningen, dokter, eten... Voor buitengewone kosten betalen mijn ex en ik nog steeds elk de helft. Toen Miel afgelopen zomer in het ziekenhuis lag bijvoorbeeld, of als hij naar de tandarts moet en een gaatje heeft. De eerste afspraak betaal ik, de extra kosten van het gaatje worden gedeeld. Hobby’s zijn ook buitengewone kosten. Fien gaat naar de scouts en het ballet, maar dat is niet zo duur.”

“Zelf heb ik weinig tijd voor hobby’s, maar dit jaar doe ik wel mee aan Miss Wellness Beauty, een wedstrijd voor professionals in de beauty en wellnesssector. De finale is op 26 april en de winnaar krijgt onder meer een reis en een laserpen voor gelaatsverzorgingen. In theorie kost zo’n wedstrijd ook geld — voor de sms-campagne en flyers — maar ik heb met Hydrafacial van de firma Senitas een goede sponsor gevonden.”

Meditatiesessie

“Voor zotte uitgaven heb ik geen budget, maar na mijn scheiding heb ik mezelf wel een meditatiesessie cadeau gedaan. Mijn beste vriendin, Julie Belpaire, is law of attraction-coach en zij leert mensen om positief in het leven te staan. Toen mijn relatie spaak liep, had ik het best wel moeilijk. Ik ben naar een psycholoog gegaan, maar daar praatte ik alleen maar over hoe slecht het met mij ging en dat hielp me niet verder. Vandaar dat ik bij mijn vriendin te rade ben gegaan.Tijdens een meditatiesessie kreeg ik tips en trucjes om mijn mindset te veranderen. Zo’n sessie kost 45 euro, maar ze geeft ook cursussen en mocht ik het geld hebben, zou ik die ook volgen. Maar gelukkig kan ik voor een luisterend oor ook gratis bij haar terecht.” (lacht)

Julie is te volgen op Instagram: @julietroonbeeckx.

Beste koop

“Mijn ingebouwde koffiemachine, want ik ben koffieverslaafd. Ik heb die tweedehands gekocht voor 300 euro, terwijl je er in de winkel 3.000 euro voor betaalt. En mijn vintagekastje met platenspeler. Ik heb daar lang naar gezocht en het uiteindelijk online gevonden voor 35 euro. Een geweldige koop, want voor zulke kastjes wordt tegenwoordig wel 700 euro gevraagd.”

Duurste koop

“Ons huis: 480.000 euro.”

Grootste miskoop

“Mijn aannemer voor de verbouwingen. Die is failliet gegaan, waardoor ik mijn voorschot van 7.500 euro kwijt ben.”

Wat als je de lotto wint?

“Een deel aan de kant zetten voor de kinderen en een dag doen wat ik écht wil: kopen wat ik wil, eten wat ik wil... Dat zou ik weleens fijn vinden.”

Maakt geld gelukkig?

“Nee, maar het maakt alles wel gemakkelijker. Als je altijd nee moet zeggen tegen je kinderen, word je daar niet blij van. Ik zie op school veel kansarmoede en dat is echt verschrikkelijk.”

