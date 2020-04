ZOVEEL VERDIEN IK. Evi (38) verloor 10 jaar geleden haar man: “Ik krijg weleens giftige reacties omdat ik ‘zomaar’ 1.400 euro krijg van de overheid”

Wie?

• Evi Vanheel (38) uit Kessel-Lo

• Mama van Ruben (14) en Yana (11)

• Juridisch adviseur en bemiddelaar

• Inkomen: tussen €0 - €2.000

Evi: “Twee jaar geleden ben ik gestopt met mijn halftijdse job bij de Vlaamse overheid om voluit voor Odos te gaan, de vzw die ik oprichtte voor ouders van wie de partner overleden is en gescheiden mama’s of papa’s. Toen mijn man Pascal tien jaar geleden plots overleed, werd ik met zoveel vragen geconfronteerd waar ik tevoren nooit over had nagedacht. Hem laten begraven of cremeren bijvoorbeeld. Wij hadden daar nooit over gesproken, dus doe je maar wat jij denkt dat het beste is. Dat eerste jaar verdronk ik in de administratie en achteraf vroeg ik me af hoe mensen dat aanpakken die daar minder goed in zijn. En zo is Odos ontstaan.”

Na een overlijden is het voor veel gezinnen een strijd om emotioneel en financieel boven water te blijven

“Wij proberen ouders na een partnerverlies zo goed mogelijk te sensibiliseren en informeren, maar lobbyen ook bij de overheid om een beter statuut voor hen te bekomen. En dat is echt nodig, want zeker na een overlijden is het voor veel gezinnen een strijd om emotioneel en financieel boven water te blijven. Alleen al een begrafenis kost een fortuin; die van Pascal was om en bij de 6.000 euro. Al onze rekeningen waren geblokkeerd, waardoor ik zelfs niet aan mijn eigen rekening kon. Ik kreeg wel leefgeld ­— 5.000 euro — en daar moest ik het mee zien te redden tot de rekeningen weer werden vrijgegeven. Met facturen, zoals die van de begrafenis, kon ik wel naar de bank trekken en zij betaalde die voor mij. Als je geluk hebt met je bank, want die waar onze domiciliëringen voor bijvoorbeeld elektriciteit liepen, deed niks. Met als gevolg dat ik op den duur betalingsaanmaningen in de bus kreeg. Die situatie heeft toch wel een maand of twee, drie geduurd, want je rekeningen worden pas gedeblokkeerd als je een attest van de notaris hebt. En als er minderjarige kinderen zijn, moet de vrederechter daar eerst toestemming voor geven.”

Onbeperkte uitkering

“Ik haal geen loon uit Odos, ik leef van de uitkering die ik als weduwe krijg. Meer zelfs, het is enkel door dat overlevingspensioen dat ik dit kan doen, want anders zou ik geen tijd meer hebben voor de vzw omdat ik een gewone job moet doen. Ik val nog onder het oude systeem waarin weduwen en weduwnaren ouder dan 45 of met kinderen een maandelijkse uitkering krijgen van 60% van het loon van de overledene. In mijn geval is dat 1.400 euro. Dat is veel, want Pascal werkte in het Vlaams parlement en verdiende goed zijn brood. Ik krijg dat overlevingspensioen levenslang, op voorwaarde dat ik nauwelijks iets bijverdien, want dan verlies ik mijn uitkering. Veel meer dan acht à tien uur per week kan je dus niet gaan werken.”

“Voor Pascal overleed, werkte ik halftijds bij de Vlaamse overheid en dat ben ik blijven doen tot in 2018. Ik verdiende er net niet genoeg om mijn overlevingspensioen te verliezen, maar omdat je op je loon én vervangingsinkomen wordt belast, moest ik elk jaar wel 3.000 euro bijbetalen. Naast het overlevingspensioen kreeg ik voor de twee kinderen samen ook 680 euro wezengeld. Maar dat viel weg toen ik met mijn nieuwe partner ging samenwonen. Nu ontvang ik voor Ruben en Yana het gewone kindergeld: 190 euro voor het eerste en 160 euro voor het tweede kind.”

Helaas is het hele vergoedingssysteem voor weduwen en weduwnaren intussen hervormd en daar zijn we bij Odos erg boos om, omdat het gezinnen in de armoede duwt

Systeem hervormd

“Helaas is dat hele vergoedingssysteem voor weduwen en weduwnaren intussen hervormd en daar zijn we bij Odos erg boos om, omdat het gezinnen in de armoede duwt. De leeftijd om onbeperkt aanspraak te kunnen maken op een overlevingspensioen is nu opgetrokken tot 55. Wie jonger is dan 55 en kinderen heeft, krijgt een overgangsuitkering van twee jaar. Zijn er geen kinderen, dan is het één jaar. De overheid vindt dat je dan genoeg gerouwd hebt en maar in staat moet zijn om weer te gaan werken. Ook het wezengeld is verminderd: wezen krijgen nog 80 euro boven op het gewone kindergeld. Die nieuwe wetgeving maakt dat ik heel wat schrijnende gevallen zie, zoals een weduwe met twee tieners. Zij was zelf arbeidsongeschikt na een kankerbehandeling en had toch geen recht op een overlevingspensioen omdat ze al een invaliditeitsuitkering ontving. Die twee zijn immers niet cumuleerbaar. Haar kinderen moesten al hun hobby’s laten vallen, kunnen geen sportkampen meer doen... In zo’n gezin valt een heel loon weg en komt er niks in de plaats. Daarom zou er altijd een vorm van steun moeten zijn zolang de kinderen studeren. Dat hoeft niet per se een overlevingspensioen te zijn, want dat is inderdaad misschien gedateerd. Maar er zijn tal van alternatieven mogelijk: een speciaal belastingstatuut, dienstencheques...”

Ik krijg weleens giftige reacties omdat ik ‘zomaar’ 1.400 euro krijg van de overheid. Er zijn mensen die zo’n overlevingspensioen een ‘win for life’ noemen

Giftige reacties

“Ik krijg weleens giftige reacties omdat ik ‘zomaar’ 1.400 euro krijg van de overheid. Er zijn mensen die zo’n overlevingspensioen een ‘win for life’ noemen. Maar eerlijk? Als Ruben en Yana er niet waren geweest, had ik gezegd: ‘Hou maar, ik red me wel’. Want het voelt heel raar om geld te krijgen omdat je partner dood is. Maar als je kinderen hebt, neem je dat aan om hen niets te moeten ontzeggen. Dat was alleszins zo in het oude systeem. Bovendien hadden Pascal en ik in ons huwelijkscontract een keuzebeding gezet, waardoor ik bij zijn overlijden mocht kiezen of de erfenis van de kinderen meteen naar hen ging of bij mij bleef. Daardoor moest er geen geld geblokkeerd worden tot Ruben en Yana volwassen zijn en kon ik alles gebruiken. En door onze schuldsaldoverzekering moest ik alleen mijn deel van de hypotheek verder afbetalen, wat neerkwam op 340 euro per maand.”

“Dankzij het inkomen van mijn nieuwe partner hebben we nu maandelijks zo’n 3.500 euro. Het huis dat ik met Pascal kocht, is inmiddels afbetaald en ik woon er nog steeds. Mijn vriend heeft daar ook geen probleem mee. We hebben overwogen om samen iets nieuws te zoeken, maar een derde van het huis is van de kinderen, dus ik kan dat niet zomaar verkopen en met die som iets anders aanschaffen. Plus, ik wilde Ruben en Yana hun vertrouwde omgeving niet afpakken.”

“Mijn grootste kostenposten zijn de vaste kosten en de boodschappen. Mijn partner en ik hebben aparte rekeningen. Ik betaal alles wat met het huis te maken heeft, hij betaalt een deel van de boodschappen. En die lopen toch wel snel op tot 200 euro per week. Naar de hobby’s van Yana en Ruben — atletiek, muziek en de jeugdbeweging — gaat ook nog zo’n 200 euro. Op dit moment spaar ik niet meer voor hen, maar na hun geboorte waren Pascal en ik daar wel mee gestart. Die rekening is na zijn overlijden geblokkeerd en dat geld ontvangen ze op hun achttiende. Ze krijgen wel zakgeld: 5 euro per week. Ik beleg ook een beetje in fondsen, maar steek mijn geld vooral in Odos. Cliënten betalen ons wel, maar ik vind het moeilijk om geld te vragen aan mensen in nood. We hebben geen vaste tarieven, iedereen betaalt ons naar eigen vermogen en de vragen die ze hebben. Maar gratis kunnen we niet werken, want ik huur een lokaal voor 500 euro, en de elektriciteit en het water moeten ook betaald worden. Dat lukt wel, maar extraatjes, zoals bezoekers koffie of water aanbieden, kunnen er helaas niet van af.”

Meer info: www.odos.be

De twee belangrijkste dingen in het leven kan je niet kopen: gezondheid en liefde

Beste koop

“Het is niet echt een koop, maar ik zou zeggen: ons huwelijkscontract, want dat heeft mij veel ellende bespaard. Als het deel van de kinderen geblokkeerd was geweest na Pascals overlijden, had ik het veel moeilijker gehad, want dan had ik zelfs niet aan onze spaarrekeningen gekund.”

Grootste miskoop

“Eentje van lang geleden: een flessenverwarmer. Nooit gebruikt wegens veel te omslachtig.”

Duurste koop

“Onze auto, een Renault Kadjar van 20.000 euro.”

Wat als je de lotto wint?

“Zeker blijven werken. Ik zou niet kunnen thuis zitten.”

Maakt geld gelukkig?

“Nee. De twee belangrijkste dingen in het leven kan je niet kopen: gezondheid en liefde. Maar te weinig geld maakt ongelukkig. Als je niet genoeg hebt om in je basisbehoeften te voorzien, geeft dat veel stress, die ten koste gaat van je gezondheid.”

Lees hier nog meer verhalen uit de reeks Zoveel verdien ik.

Lees ook:

Inkomen gehalveerd of erger: vijf gezinnen maken hun ‘coronarekening’ voor maart (+)

Kleuterjuf Caroline (42) en leerkracht Kevin (45): “Wij hebben veel voordelen: werkzekerheid en veel vakantie” (+)

Sofie (32), Jense (35) en Ella (1,5) leven van één loon: “Een ‘folieke’ merken we meteen aan ons budget” (+)