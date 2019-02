Zorgen om PlayStation: grootste beursverlies sinds 2015 voor Sony Redactie

04 februari 2019

08u28

Bron: belga 0 Economie Het Japanse technologieconcern Sony is op de beurs van Tokio 8,1 procent gezakt, na tegenvallende resultaten van spelconsole PlayStation. Het gaat om het grootste beursverlies sinds 2015 voor Sony.

De winst in de divisie games van Sony zakte in het derde kwartaal 14 procent tot 73 miljard yen. Het concern verkocht 8,1 miljoen PS4-consoles, terwijl dat er een jaar geleden nog 9 miljoen waren. Het Japanse concern verwacht dit jaar minder omzet dan verwacht te draaien.

In China wordt deze week het Chinese nieuwjaar gevierd. Daarom zijn beurzen daar enkele dagen gesloten. Ook in Zuid-Korea was de beurs gesloten. In Hongkong werd nog wel gehandeld. Daar noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,2 procent in de plus. De All Ordinaries in Sydney sloot met een winst van 0,5 procent.