Zonnepark met 300.000 panelen komt in Lommel Bouw grootste zonnepanelenpark van Benelux start in oktober mvdb

24 juli 2018

16u41

Bron: Belga 0 Economie Het grootste zonnepark van de Benelux komt in Lommel. In oktober wordt er gestart met de bouw van het park met 300.000 zonnepanelen. De installatie zal een oppervlakte van 200 voetbalvelden in beslag nemen. Kristal Solar Park zal gebouwd worden op het Kristalpark in Lommel en is een initiatief van de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM, de stad Lommel en Nyrstar.

Engie kwam als beste van dertig kandidaten uit tien landen uit de prijsrondvraag die in januari werd gepubliceerd. "De interesse bij Europese EPC-aannemers voor de opdracht was erg groot", zeit Stijn Bijnens, CEO van LRM in een persbericht. "De ontvangen offertes waren inhoudelijk en financieel erg sterk. Dankzij deze competitieve procedure konden we bekomen dat de bouw en het onderhoud van het zonnepark aanzienlijk goedkoper is dan verwacht."



Het geplande zonnepark heeft een vermogen van 99 MWp (megawattpiek). Op voorstel van het Vlaams Energieagentschap (VEA) werd het aantal groene-stroomcertificaten per geproduceerde MWh (megawattuur, de zogenaamde bandingfactor) vastgelegd op 0.515 (47.9 euro/MWh) met een jaarlijkse actualisatie.

Steeds rendabeler

"Het Kristal Solar Park zal maar liefst 34 procent minder ondersteuning nodig hebben dan eerst berekend. Dit bewijst dat hernieuwbare energie steeds rendabeler wordt, zeker als zoals bij dit project de internationale concurrentie kan spelen", zo reageerde Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld). "Dit eerste grote zonnepark sinds de hervorming van het certificatensysteem in 2013 wordt meteen het grootste van de hele Benelux. Een project van die omvang kan hopelijk ook anderen inspireren om in Vlaanderen mee te investeren in zonne-energie.'

Nyrstar



Eén van de eerste afnemers van de opgewekte elektriciteit in het Kristalpark is het zinkverwerkingsbedrijf Nyrstar. Burgemeester van Lommel Peter Vanvelthoven (sp.a) is trots dat het grootste zonnepark in Lommel komt. "Dit zonnepark kan genoeg groene stroom produceren om alle gezinnen van Lommel, Neerpelt en Overpelt van stroom te voorzien." De werken starten op 1 oktober 2018. In de zomer van 2019 moet het park actief zijn.