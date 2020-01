Zo'n 144 miljoen euro aan Belgische frank nog niet ingewisseld mvdb

30 januari 2020

13u30

Bron: Belga 0 Economie Eind vorig jaar waren nog altijd bijna 15 miljoen biljetten in Belgische frank, van voor de introductie van de euro, niet ingewisseld. De biljetten vertegenwoordigen een totale waarde van 144,4 miljoen euro, zo maakte de Nationale Bank bekend.

Het gaat vooral om biljetten van 100 Belgische frank (11,56 procent niet teruggebracht) en van 200 frank (9,66 procent). Eind 2001, voor de invoering van de euro, waren er 273.898.000 frank-biljetten in omloop. Eind vorig jaar waren nog altijd 14.958.280 biljetten niet teruggebracht.



Belgen die zo'n oud biljet nog ergens aantreffen, kunnen dat onbeperkt inwisselen in de kantoren van de Nationale Bank. Dat geldt niet meer voor de kleine coupures van 20 en 50 frank en voor alle munten in Belgische frank.