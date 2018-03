Zo betaal je nooit meer te veel bij de dokter ND

22 maart 2018

15u07 1 Economie 10% van de artsen vraagt meer dan het standaardtarief voor een consultatie, bij specialisten is dat 20%, blijkt uit cijfers van het Riziv. Bij bepaalde specialisten zoals oogartsen loopt dat percentage op tot 60%. Een arts die niet-geconventioneerd is en dus hogere tarieven aanrekent, kan je wel makkelijk herkennen.

25,43 euro, dat is het standaardtarief dat je betaalt voor een consultatie in de spreekkamer van een geconventioneerde arts. Zelf betaal je 4 euro remgeld van dat bedrag, de overige 21,43 euro krijg je terugbetaald door de ziekteverzekering. Vraagt een arts meer dan dit standaardtarief, dan is hij niet-geconventioneerd. Hij is dan verplicht dat openbaar te maken aan zijn patiënten door bijvoorbeeld een mededeling in de wachtkamer. Je mag een dokter hier als patiënt over aanspreken als hij dat niet doet. Je kan ook zelf via een zoektool op Riziv.be opzoeken of jouw dokter geconventioneerd is.

Bij specialisten is het verschil nog groter. Het remgeld bedraagt er 12 euro, maar 20% vraagt meer dan het standaardtarief. Bij bepaalde specialisten loopt dat percentage hoog op, zoals oogartsen (60%), gynaecologen (49%), tandartsen (39%) en dermatologen (69%). Daarnaast zijn er gedeeltelijk geconventioneerde artsen, die standaardtarieven aanrekenen in een ziekenhuis, maar in hun privépraktijk wel meer vragen. De tarieven die een arts aanrekent, zijn geen indicatie voor de kwaliteit.

