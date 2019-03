Binck Challenge Gesponsorde inhoud Zo belegde Pieter met succes 20.000 euro (ook al ging het even fout) Aangeboden door BinckBank

05 maart 2019

Wat gebeurt er als je iemand 20.000 euro cadeau doet, met de boodschap: beleggen maar! Pieter Baeten getuigt over zijn ‘Binck Challenge’.

Wat is de Binck Challenge?

BinckBank schenkt drie mensen elk 20.000 euro. Dat geld mogen ze vijf maanden lang beleggen. De uitdaging loopt tot 10 april. Wat ze op dat moment op hun rekening hebben staan, mogen ze mee naar huis nemen. Dat kan dus wat meer zijn dan 20.000 euro, maar ook wat minder.

Wie is Pieter Baeten?

Pieter is 41 jaar. Hij woont in Leuven en werkt als regisseur voor de televisie. Zijn hobby’s: tafeltennissen, lekker eten en familie en vrienden overtuigen van de deugden van het beleggen.

Waarom wil hij beleggen?

“Het boeit me al lang. In 2007 dacht ik een veilig aandeel te kopen. Een jaar later kwam de bankencrisis en was mijn pakketje Fortis bijna niets meer waard. Toch bleef ik gebeten door het beleggersvirus. De beurs is een spiegel van de werkelijkheid. Als Donald Trump iets tweet of Xi Jinping iets zegt, gaan de aandelen op of neer. Het is fascinerend om de wereld door die bril te bekijken.”

Hoe pakt Pieter het aan?

Hij belegt de 20.000 euro zelf, vooral in Belgische aandelen, omdat hij die bedrijven gemakkelijker kan analyseren. Gaandeweg ging Pieter het ook verder weg zoeken. “Op een bepaald moment heb ik een ‘tracker’ gekocht die een hele reeks bedrijven in Afrikaanse en andere ‘frontier markets’ volgt. Dat zijn markten die zich snel aan het ontwikkelen zijn en een sterk opkomende middenklasse hebben.”

Hoe goed heeft Pieter het gedaan?

Pieters budget lijkt op een stukje parcours van een bergrit: beetje stijgen, steil dalen en daarna nog steiler weer naar boven klimmen. “In november maakte ik winst, in december ging ik achteruit door de kwakkelende beurs. Op het dieptepunt was ik bijna 5% kwijt. Daarna ging het beter. Half februari stond ik al op +3%.

Wat is Pieters best presterende aandeel?

Mithra Pharmaceuticals is een Belgisch bedrijf dat onder andere voorbehoedsmiddelen ontwikkelt. Pieter, die de beursactualiteit op de voet volgt, kocht op een goed moment. “In Amerika was de goedkeuring van een bepaald geneesmiddel uitgesteld. Veel beleggers reageerden emotioneel en verkochten. Het aandeel zakte. Mij leek het geen fundamenteel slecht nieuws, want die goedkeuring komt er hopelijk wel. Ik kocht, en kort daarna begon het aandeel weer te stijgen.”

Is dit nu zijn favoriete aandeel?

“Ik heb geen favorieten. Het zijn allemaal mijn kindjes.” (lacht)

BinckBank gaf 20.000 euro aan drie mensen met een overtuigende goesting om te beleggen. Met dat bedrag begeven ze zich nog tot 10 april op de beurs. Volg ze op www.binckchallenge.be.

Deze informatie is afkomstig van derden en niet bedoeld als individueel beleggingsadvies van BinckBank. Aan elke belegging zijn risico’s verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico’s met zich meebrengt. BinckBank wijst u erop dat de dienstverlening Laten Beleggen bedoeld is voor beleggers met een beleggingshorizon die verder reikt dan de Binck Challenge en minstens 5 jaar bedraagt. De resultaten die in dit artikel worden weergegeven, zijn resultaten behaald in het verleden en vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.