Zo beantwoord je in een sollicitatiegesprek de vraag: “Waarom zouden we jou aannemen?” avh

21u00

Bron: Forbes; Business Insider 0 Thinkstock . Economie Je sollicitatiebrief en CV waren een schot in de roos en je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Alles gaat goed, maar dan komt de vraag waar je geen deftig antwoord op weet te verzinnen: “Waarom zouden we jou aannemen?” Een voormalig HR-manager legt in Forbes uit hoe je die vraag nu het best beantwoordt.

De vraag “Waarom zouden we jou aannemen” is afschrikwekkend, maar eigenlijk biedt ze veel kansen om jezelf aan te prijzen. Toch moet je ook oppassen voor enkele valkuilen: “De meeste sollicitanten houdt bij deze vraag een lofzang over zichzelf”, schrijft voormalig HR-manager Liz Ryan voor Forbes. Jezelf de hemel in prijzen is geen goed idee, Liz Ryan legt uit hoe je het dan wel aanpakt.

Je moet jezelf op een subtiele manier aanprijzen zonder dat het gênant wordt, schrijft Ryan. Hierbij geeft ze enkele voorbeelden die een mooi overzicht vormen over de verschillende mogelijkheden.

Voorbeeld 1

“Als ik het goed begrijp, moet je voor deze job snel kunnen besluiten en handelen. Dat is precies het soort werk waar ik energie van krijg. Ik vind het fijn om veel te doen en verschillende taken te hebben. Komt dat overeen met de werksituatie in dit bedrijf?

Voorbeeld 2

“Eerlijk gezegd vind ik het lastig om te stellen dat u mij moet aannemen. U heeft immers ook andere kandidaten gezien en kunt kandidaten onderling vergelijken. Ik kan wel zeggen dat ik erg enthousiast ben over het bedrijf en het toekomstperspectief van deze onderneming. Ik heb al geruime tijd met succes gewerkt als … Daar haal ik veel voldoening uit. Als ik de juiste persoon ben volgens u, zou ik daar graag verder over praten.”

Voorbeeld 3

“Als ik de baan krijg, zou het mijn x-de betrekking zijn als …. Dit type werk ligt me erg, omdat… Dat is ook de reden waarom ik op zoek ben naar een job in ….”

Voorbeeld 4

“In de loop van het gesprek heeft u aangegeven dat het een uitdaging is om … Dat is iets waar ik in mijn vorige baan uitgebreid mee bezig ben geweest. Zo heb ik …. Ik vind het dus leuk om knelpunten bij een bedrijf aan te pakken en met oplossingen te komen.”

Wanneer je de gevreesde vraag voorgeschoteld krijgt, zeg je dus best niet dat je de allerbeste bent. Vertel wel waarom je enthousiast bent over een bepaald soort werk. Gebruik ook veel voorbeelden, zodat de werkgever ziet dat je het meent.