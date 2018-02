Zin om luchtverkeersleider te worden? Waag uw kans op Valentijnsdag SVM

12 februari 2018

22u35

Bron: Belga 80 Economie De luchtcomponent organiseert op woensdag 14 februari een jobdag voor wie geïnteresseerd is in de job van luchtverkeersleider of 'air traffic controller'(ATC) bij Defensie. Geïnteresseerden kunnen die dag terecht op vier basissen: Kleine Brogel, Florennes, Bevekom en Gavere.

"In Kleine Brogel, Bevekom en Florennes krijgen de jongeren naast de algemene uitleg een rondleiding in de toren, zodat ze een goed beeld krijgen van wat de job inhoudt", aldus de luchtmacht. "In Gavere kunnen de deelnemers niet alleen kennis maken met het werk van een air traffic controller, maar ook met de opleiding. Op het programma staat namelijk een bezoek aan de school en de simulator."

Volgens de luchtmacht is de job van luchtverkeersleider niet iedereen gegeven. Die persoon moet immers beschikken over verantwoordelijkheidszin, een grote stressbestendigheid en flexibiliteit. "Je kan vlot meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren en werkt graag in teamverband. Als air traffic controller bij Defensie werk je zowel in België als in het buitenland tijdens de oefeningen en/of militaire operaties", klinkt het nog.

De jobdag vindt plaats in de vier basissen vanaf 9 uur tot 14 uur.