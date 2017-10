Zieke zelfstandigen krijgen al na twee weken uitkering IVDE/DDW

05u15 1 BELGA Minister van Sociale Zaken Maggie De Block. Economie Vanaf begin volgend jaar krijgen zelfstandigen die ziek worden al na twee weken een uitkering. Nu is dat pas na een maand. Het voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) wordt vandaag op de ministerraad goedgekeurd.

De federale regering vindt het niet kunnen dat een zieke zelfstandige dubbel gestraft wordt: hij of zij is niet alleen genoodzaakt te stoppen met werken, maar moet tijdens de eerste maand ook zélf zien rond te komen. Want zo lang duurt de zogenaamde carenz- of wachtperiode voor ze recht hebben op een uitkering van het ziekenfonds. Ter vergelijking: werknemers moeten maar één dag wachten.

Zomerakkoord

"Dit kan ervoor zorgen dat zelfstandigen in financiële problemen geraken, maar ook dat ze het nodige ziekteverlof niet opnemen", zegt De Block. De halvering van de wachtperiode tot twee weken maakt deel uit van het zomerakkoord. De ministerraad zal het voorstel vandaag goedkeuren, waarna de wet ingaat op 1 januari. "In 2018 zullen zo'n 17.000 zieke zelfstandigen van de kortere wachtperiode kunnen genieten", klinkt het. De regering voorziet volgend jaar 9,4 miljoen euro voor de maatregel, een budget dat jaarlijks met 2% zal stijgen. (IVDE/DDW)