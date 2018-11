Zeven op de tien ongelukkige werknemers zoeken niet naar nieuwe job IB

05 november 2018

Van de werknemers die niet gelukkig zijn op hun werk zet 73 procent geen stappen om op zoek te gaan naar een nieuwe job. Dat blijkt vandaag uit een onderzoek van HR-dienstverlener Agilitas, het vroegere t-interim. Het uitzendbedrijf lanceert een campagne om werknemers meer te laten luisteren naar hun buikgevoel.

Het onderzoek werd online uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX bij 650 werkende Belgen. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de Belgen regelmatig last heeft van een negatief buikgevoel op het werk. Dat is vooral het geval voor Belgen jonger dan 34 jaar. Van hen zegt 58,5 procent zich minstens 1 keer per maand slecht te voelen op het werk. Voor 35- tot 49-jarigen is dat 49,7 procent en voor 50-plussers zelfs 46 procent.

Buikgevoel wordt niet gevolgd

Het meest alarmerend vindt Agilitas dat 73 procent van de Belgen die zich wel eens slecht voelen op het werk, geen stappen onderneemt om op zoek te gaan naar een nieuwe job. "Uit deze cijfers blijkt dat heel wat mensen hun buikgevoel niet volgen als het gaat over werk", zegt Agilitas-woordvoerster Leen Martens. "Nochtans speelt je goed voelen in je job een belangrijke rol in ons algemeen geluksgevoel."

Agilitas roept werknemers op om meer naar hun buikgevoel te luisteren, en lanceert daarom de buikgevoeltest. Werknemers kunnen zo ontdekken of ze gelukkig zijn met hun job, of dat het misschien tijd is om naar hun buikgevoel te luisteren.