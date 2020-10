Zeven grootste economieën ter wereld willen geen munt van Facebook zonder regulering HR

12 oktober 2020

21u05

Bron: ANP 0 Economie De ministers van financiën en centrale bankiers van de G7, de zeven grootste economieën van de wereld, willen niet dat Facebook met een eigen virtuele munt komt als die niet goed gereguleerd wordt. Dat meldt Reuters. De aankondiging zou morgen plaatsvinden, maar het persbureau heeft al een conceptversie ingezien.

De G7, waar de Verenigde Staten, Canada, Japan, Duitsland, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië in vertegenwoordigd zijn, zijn in principe positief over digitale betaalmethoden. Ze denken dat die de toegang tot financiële diensten kunnen verbeteren en tegelijkertijd efficiënter en goedkoper zijn.

Op een betaalmiddel moet van de G7 echter wel goed toezicht gehouden worden. Anders zou het middel de financiële stabiliteit, consumentenbescherming, privacy, belastingheffing en digitale veiligheid in het geding kunnen brengen. Zonder afdoende toezicht zou een virtuele munt volgens de G7 gebruikt kunnen worden voor witwassen, het financieren van terrorisme en de integriteit van de markt in gevaar kunnen brengen.

Partners

Facebook kondigde de virtuele munt Libra in juni 2019 aan als een betaalmiddel voor de hele wereld. Toezichthouders uiten echter al sinds die tijd kritiek. In oktober vorig jaar zijn veel prominente partners, zoals PayPal, Mastercard en Visa, afgehaakt.

