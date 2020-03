Zeven bedrijven dicht omdat ze regelgeving rond coronavirus niet opvolgen IB

27 maart 2020

04u36

Bron: Belga 0 Economie Heel wat bedrijven in ons land volgen de nieuwe preventiemaatregelen voor het coronavirus niet voldoende op. Dat blijkt uit cijfers van het kabinet van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V). Daar kwamen in korte periode meer dan 170 klachten binnen, en de arbeidsinspectie heeft al zeven bedrijven gesloten. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag.

De arbeidsinspectie kreeg tussen 23 en 25 maart al 176 klachten binnen over de preventiemaatregelen voor het coronavirus. Zo'n 245 bedrijven werden daarom telefonisch gecontroleerd aan de hand van een checklist. En bij 96 bedrijven gingen de inspecteurs ter plaatse langs. Bij die laatste werden in totaal 84 inbreuken vastgesteld. Slechts 12 bedrijven waren in orde.

Zo'n 77 bedrijven kregen een waarschuwing en moeten de deuren sluiten als er een nieuwe klacht binnenkomt. Een groot deel daarvan kreeg ook een termijn opgelegd waarin ze de nodige maatregelen in orde moesten brengen. Bij zeven bedrijven stelde de inspectie vast dat er geen enkele maatregel gevolgd werd. Die bedrijven werden dan ook door de inspectie gesloten.

"We weten dat er veel bedrijven zijn die de nodige preventiemaatregelen met veel zorg uitvoeren, maar de klachten zijn alarmerend en de resultaten van de controles zijn niet goed", zegt minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V). "Gaan werken is heel belangrijk, maar dat moet wel veilig kunnen gebeuren." De minister roept daarom alle werkgevers en werknemers op om "de preventie maatregelen zeer strik in acht te nemen. De situatie is te ernstig om nonchalant om te gaan met de gezondheid van de mensen op de werkvloer".