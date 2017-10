Zestigtal banen bedreigd bij Coca-Cola in België EB

16u40

Bron: Belga 5 ANP XTRA Economie In de zeven vestigingen van drankenproducent Coca-Cola in België staan in totaal 63 van de circa 2.200 banen op de tocht. Dat meldt de VRT-nieuwsredactie en het bericht wordt bevestigd door Coca-Cola European Partners Belgium.

Banen kunnen verdwijnen in zowel de productie- en de distributieactiviteiten als de financiële afdeling. "We wijzigen de organisatie om de productie- en distributieactiviteiten efficiënter te maken en de finance-processen te vereenvoudigen", aldus het bedrijf. "Coca-Cola European Partners zal er de komende weken in nauw overleg met de vakbonden alles aan doen om het aantal naakte ontslagen te beperken", voegt het toe.

Lees ook Kwart van banen op de tocht bij Coca-Cola in Anderlecht

Het bedrijf heeft in België vestigingen in Gent, Antwerpen en Chaudfontaine (productie en distributie), Hasselt en Heppignies (distributie), Anderlecht (hoofdkantoor) en een technisch servicecenter voor koeltoestellen in Londerzeel.