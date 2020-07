Zestig gedwongen ontslagen bij Brussels Airlines ADN

30 juli 2020

11u52

Bron: Belga 8 Economie Bij Brussels Airlines vallen in het kader van het aangekondigde herstructureringsplan 60 gedwongen ontslagen in België, zo heeft het bedrijf donderdag bekend gemaakt. “De prioriteit van zowel het management als de vakbonden was om te kijken naar alle mogelijke opties om gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te vermijden. Dankzij alternatieve opties waarop werknemers konden intekenen, wordt dat aantal nu beperkt tot 60", klinkt het.

In mei kondigde de Belgische luchtvaartmaatschappij haar transformatieplan ‘Reboot +’ aan, waardoor ze in de toekomst structureel winstgevend moest worden. Toen luidde het dat, in het kader van dat plan, zo’n 1.000 banen of ongeveer een kwart van het totale personeelsbestand, op de helling stond. Ook in het aantal routes en in de vloot moest er fors worden geschrapt.

280 werknemers vertrekken vrijwillig

Hierbij was het wel altijd de bedoeling om het aantal ontslagen zoveel mogelijk te beperken. Op 26 juni werd een sociaal akkoord afgesloten met de vakbonden over de modaliteiten van vrijwillig vertrek. Ook aan de verloningsstructuur en de uurroosters van het vliegend personeel werd gesleuteld.



De afgelopen weken kon het personeel zijn zegje doen. Zo’n 280 werknemers tekenden in op een vrijwillige vertrekregeling. Veertig kozen voor vervroegd pensioen, 110 gaan op pensioen en 26 verlaten het bedrijf met een SWT-regeling (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of het vroegere brugpensioen, red.). Zo’n 99 werknemers kozen ervoor om deeltijds te gaan werken.

Bij de piloten en het cabinepersoneel wordt een beroep gedaan op deeltijds werk en op seizoensarbeid, zodat daar geen enkel naakt ontslag valt, zo raakte eerder al bekend.

Dankzij de inzet en het voorbeeldige engagement van iedereen kunnen we het aantal ontslagen tot een minimum beperken Bert Van Rompaey, hoofd van de HR-afdeling

Engagement

Bert Van Rompaey, hoofd van de HR-afdeling, zegt donderdag enorm dankbaar te zijn “voor de ongelofelijke solidariteit en sterkte die onze werknemers hebben getoond in deze zware periode. Dankzij de inzet en het voorbeeldige engagement van iedereen kunnen we het aantal ontslagen tot een minimum beperken.”

Daarnaast kreeg Brussels Airlines vorige week ook een steunpakket van 460 miljoen euro toegezegd, deels van de Belgische overheid (onder de vorm van een lening) en deels van hoofdaandeelhouder Lufthansa.

