Zestien Europese banken gaan Europees betalingssysteem uitbouwen HLA

02 juli 2020

17u10

Bron: Belga 0 Economie Zestien Europese banken, waaronder Belgische spelers, gaan tegen 2022 een eengemaakt pan-Europees betalingssysteem op poten zetten. Hiermee willen ze de concurrentie aangaan met bijvoorbeeld de kredietkaartreuzen Visa en Mastercard.

De zestien kondigden hun plan, het "Europese betaalinitiatief", donderdag aan. Het gaat om banken uit vijf landen: België, Duitsland, Spanje, Frankrijk en Nederland. In België doet KBC mee, maar ook de moederhuizen van BNP Paribas Fortis (BNP Paribas) en ING zijn in het plan gestapt.

Instantbetaling

Hun betalingsoplossing zal gebaseerd zijn op technologie voor instantbetalingen. Daarbij willen ze een bankkaart aanbieden of nog een digitale portefeuille en oplossingen voor betalingen tussen particulieren. De zestien willen "de nieuwe standaard voor betalingen door consumenten en handelaars voor alle soorten transacties" worden. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om winkelaankopen, online aankopen of geld afhalen.

De grote innovatie is dat iemand in Europa zeven op zeven een instantbetaling kan doen, bijvoorbeeld via het telefoonnummer van de ontvanger, legt Thierry Laborde van BNP Paribas uit.

De komende weken start het project met de oprichting van een bedrijf in België dat het project moet uitbouwen.

De Europese Centrale Bank juicht het initiatief inmiddels toe. Daarbij klinkt het onder meer dat de betaalsystemen in in tien Europese landen nog steeds geen buitenlandse bankkaarten uit andere EU-lidstaten aanvaarden.