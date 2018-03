Zeshonderd banen op de helling bij Solvay Redactie

29 maart 2018

07u56

Bron: Belga

Solvay wil zeshonderd banen schrappen, vooral in ondersteunende functies. Dat heeft het chemiebedrijf aangekondigd. Solvay spreekt over 160 banen in Frankrijk, negentig in Portugal en tachtig in Brazilië.

Solvay - gespecialiseerd in geavanceerde materialen en hoogwaardige chemicaliën - zegt zijn organisatie te willen vereenvoudigen en aan te passen aan de bedrijfsportefeuille en wijzigende klantenportefeuille.