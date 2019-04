Samen ondernemen Gesponsorde inhoud Zes slimme (en goedkope) marketingtips voor de kleine ondernemer Aangeboden door KBC

08 april 2019

09u00 0 Economie Het is niet makkelijk om als starter of kleine ondernemer op te boksen tegen online giganten. Toch is juist die kleinschaligheid je grootste troef. Het authentieke verhaal van je product, zoals seizoensgebonden pizza’s serveren omdat je enkel met lokale boeren samenwerkt, en de kleine afstand tot je klant zijn precies wat je onderscheiden van de grote spelers. Alexandra Steel van The House of Marketing (deel van de adviesgroep Quanteus) geeft zes slimme marketingtips voor kleine ondernemers.

1. Focus op één ding: je klant

En dat gaat véél verder dan vriendelijk zijn en een goede service bieden. Zet de klant centraal in alles wat je doet. Probeer hem een unieke ervaring te bieden voor, tijdens en na de aankoop. Als kleine ondernemer kun je bovendien veel sneller inspelen op zijn of haar vragen dan de big boys in je sector.

2. Get personal!

De consument is vandaag nog nooit zo verwend geweest en is dan ook kritisch. Opnieuw ben je hier als kleine ondernemer in het voordeel! Bied je klant een persoonlijke ervaring en hij zal terugkomen. Uit een onderzoek van consultingbureau McKinsey bleek dat 70% van de ervaring van een koper is gebaseerd op hoe zij zich behandeld voelt.

3. Maak ambassadeurs van je klanten

Klanten die een band met jou en je bedrijf voelen, zijn vaak trots om hun liefde voor het lokale te tonen door middel van foto’s, sociale media en mond-tot-mondreclame. Toon waardering voor élke vorm van feedback via een eenvoudig bedankje, een kortingskaart of geschenkbon. En een verjaardagskaartje blijft een geweldige manier om je klant te laten zien dat je om hem geeft…

4. Vertel!

Verhalen vertellen over je dienst of product is superbelangrijk. Maar let op, goede content is géén platte reclame. Ben je dakwerker en heb je bij een van je leveranciers een opleiding gevolgd? Laat dan via Facebook weten hoe je je klanten daarmee nóg beter zal kunnen helpen in de toekomst. Ben je tuinaannemer en heb je net een prachtig project opgeleverd? Share een fotootje! In deze tijden van onzekerheid stelt elke consument eerlijke verhalen, merken en producten meer dan ooit op prijs.

5. Bouw een merkidentiteit uit

Als kleine onderneming heb je uiteraard weinig of geen budget voor grote reclamecampagnes, maar dat wil niet zeggen dat je niet over je merk hoeft na te denken. Ook hier ben je als kleinere speler in het voordeel, want in tijden van globalisering en extreme digitalisering is elke klant meer en meer op zoek naar artisanele, duurzame en/of lokale producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan de opmars van speciaalbieren of lokaal gemaakte gins. Wat is jouw verhaal? Wat maakt jou bijzonder? Vertel het zo eerlijk en authentiek mogelijk. Samenwerken met andere ondernemers die reeds een goed, authentiek verhaal brengen maakt jouw verhaal bovendien nog sterker.

6. Experimenteer!

Growth marketing of hacking (zeker even googelen!) is het snel experimenteren - met kleine budgetten en korte deadlines - om te zoeken naar de efficiëntste methoden om te groeien en je klant te bereiken. Heb je een idee voor een nieuw menu in je restaurant? Test het klein, vraag feedback aan de bezoekers en speel daar onmiddellijk op in. Slaat het menu aan, geef het dan een vaste plaats op je menukaart. Probeer bijvoorbeeld ook eens samen te werken met andere ondernemers, zowel binnen als buiten je eigen branche. Zo kan je samen tot creatieve oplossingen komen die je niet in je eentje kan realiseren. Misschien ontwikkel je samen zelfs nieuwe producten of diensten. Je klanten een dergelijk uniek aanbod kunnen doen, is natuurlijk de ultieme manier om je te onderscheiden.

