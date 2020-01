Zes op tien Belgische CEO's denkt dat economische groei zal vertragen HR

20 januari 2020

20u49

Bron: Belga 0 Economie Belgische CEO's zijn pessimistischer dan ooit, zo blijkt uit de jaarlijkse bevraging van consultant PwC naar aanleiding van het World Economic Forum in Davos. Meer dan zes op de tien (63 procent) geloven dat de economische groei zal vertragen, het hoogste aantal sinds 2012. Bijna een derde maakt zich extreem zorgen over cyberdreigingen.

PwC bevraagt elk jaar bedrijfsleiders naar aanleiding van de top in Davos. Wereldwijd gaat het om 1.581 CEO's, van wie 41 Belgen. Terwijl vorig jaar nog minder dan de helft van de Belgische CEO's een economische groeivertraging verwachtte, is dat aantal gestegen tot meer dan zes op de tien. Dit heeft ook gevolgen voor het eigen bedrijf: 37 procent is ongerust over de omzetgroei dit jaar.

De bezorgdheid bij CEO’s voor handelsconflicten neemt toe, net als voor beleidsonzekerheid en klimaatverandering, die voor het eerst zijn opwachting maakt. Belgische CEO’s liggen daarnaast vooral wakker van de beschikbaarheid van personeel, veranderend consumentengedrag en cyberdreigingen. Zowat 29 procent is over dit laatste “extreem bezorgd”.

“Nu steeds meer beveiligingsinbreuken en malware-aanvallen de voorpagina's halen, hoeft het niet te verbazen dat Belgische bedrijven zich hiertegen willen wapenen. Het is bemoedigend om te zien dat Belgische CEO's meer aandacht schenken aan wat cyberveiligheid betekent. De economische groei is sterk afhankelijk van vertrouwen: tussen bedrijven en hun klanten, maar ook tussen mensen en technologie. Het toenemende risico van cyberaanvallen kan dat vertrouwen sterk schaden”, waarschuwt PwC.